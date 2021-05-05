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Chauvin Yeniden Yargılama İçin Temyize Başvurdu

05.05.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

George Floyd'ı öldürmekten geçen ay suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılanmak için temyiz başvurusunda bulundu

Chauvin Yeniden Yargılama İçin Temyize Başvurdu

George Floyd'ı öldürmekten geçen ay suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılanmak için temyiz başvurusunda bulundu.

Chauvin'in avukatı Eric Nelson, müvekkilinin adil yargılanma kabiliyetinin, duruşma öncesi propagandadan olumsuz etkilendiğini iddia ederek talepte bulundu.

Başvuruda, mahkemenin mekan değişikliği ve yeni duruşma taleplerini reddederek takdir yetkisini kötüye kullandığı iddia edildi.

Derek Chauvin ikinci derece yani kasıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten 21 Nisan’da suçlu bulunmuştu.

Chauvin, 25 Mayıs 2020 tarihinde Floyd’u sokak ortasında, boynuna dizini bastırarak 9 buçuk dakika alıkoyarak öldürmekle suçlanıyordu.

Minnesota’da yürürlükte olan yasalara göre Chauvin ikinci dereceden cinayet suçundan 11 buçuk yıl, üçüncü dereceden cinayet suçundan 10 buçuk yıl ve ikinci dereceden adam öldürme suçundan da 4 yıl hapis cezası alabilir. Ancak hakimin belirli etkenler karşısında cezayı ağırlaştırması da mümkün.

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