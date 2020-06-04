Chauvin'e yönelik cinayet suçlaması ağırlaştırıldı

Savcılık diğer üç polise de cinayete yardım suçlaması yöneltti.ABD'de savcılık, 25 Mayıs tarihinde diziyle George Floyd'un boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'e yönelik cinayet suçlamasını ağırlaştırdı.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Başsavcı Keith Ellison'ın Chauvin'i ikinci dereceden cinayetle suçladığını söyledi. Chauvin daha önce üçüncü dereceden cinayetle suçlanıyordu. Böylece Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mümkün hale geldi.

Klobuchar, savcılığın olay yerinde bulunan ve şu ana kadar bir suçlama yöneltilmeyen diğer üç polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao'yu ise ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla suçladığını açıkladı.

Minnesota eyaleti ceza kanuna göre üçüncü dereceden cinayet suçlaması öldürme kastı olmadan, kötülük içeren bir eylem sonucunda ölüme neden olmayı düzenliyor. İkinci dereceden cinayet ise, önceden planlanmasa da kasıtlı bir şekilde öldürmeyi düzenliyor.

George Floyd'un yere yatırılıp kelepçelenmesine yardım eden iki polis memuru ile Chauvin'in dizini bastırdığı olay anına ait videoda çevredeki kalabalığı uzak tutmaya çalışırken görülen polis memuru görevlerinden alınmıştı.