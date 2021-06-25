Chauvin’in Cezası Bugün Belli Oluyor

George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin’ın cezası bugün açıklanıyor.

Chauvin, Floyd'un ölümünde 20 Nisan'da ikinci derece cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmeden suçlu bulundu. Hapiste olan eski polis memuru, Floyd'un ölümüyle ilgili ayrı federal sivil haklar suçlamalarıyla da karşı karşıya.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin 25 Mayıs 2020’de siyah Amerikalı George Floyd’un boynuna dizini bastırarak 9 buçuk dakika alıkoyarak öldürdü.

Chauvin'e karşı en ağır suçlama olan ikinci derece cinayet, azami 40 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Associated Press haber ajansının konuştuğu hukuk uzmanları daha pratik bir maksimum cezanın 30 yıl olduğunu söylüyorlar, çünkü daha yüksek herhangi bir cezanın temyizde bozulma riski taşıdığını belirtiyorlar.

Davaya bakan Yargıç Peter Cahill, daha önce Floyd'un öldürülmesinde "ağırlaştırıcı koşullar" olduğunu söylemişti. Bu durum Cahill’e, Chauvin'i eyaletin standart kurallarına göre daha uzun süreli mahkum etme yetkisi veriyor. Minnesota'da, Chauvin'inki gibi ilk kez mahkumiyet alınan bir suç davası için ortalama ceza 12 buçuk yıl.

Savcılar, 30 yılın "sanığın davranışının mağdur, mağdurun ailesi ve toplum üzerindeki derin etkisini daha doğru bir şekilde yansıtacağını" söylüyor.

Chauvin'in savunma ekibi ise bunun yerine müvekkillerinin hapiste tutulduğu dönemin de sayılarak şartlı tahliyesini istiyor.

Floyd'un bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedilen ölümü, sadece ABD’de değil dünyanın dört bir yanında kurumsal ırkçılığa ve polis uygulamalarına karşı protestolara ilham verdi.

Görüntüleri çektiği sırada 17 yaşında olan Darnella Frazier, iki hafta önce Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri Pulitzer’in “özel alıntı’’ dalında ödül almıştı.

