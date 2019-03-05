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Chavez Başkentte anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ölümünün 6. yılında Ankara'da anıldı

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ölümünün 6. yılında Ankara'da düzenlenen programda anıldı.

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki anma programına Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Reyes, yaptığı konuşmada, Chavez'in Latin Amerika için çok büyük bir insan olduğunu belirterek, amaçlarının komutan Chavez'in özgürlükçü düşüncesini yeniden yaymak olduğunu dile getirdi.

Reyes, Chavez'in özgürlükçü ve bağımsızlık yanlısı fikirlerini Bolivarcı devrimin yenilikleri ile sonsuza kadar yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ABD'nin, Chavez yönetime gelene kadar ülkesinde Bolivarcı devrimin gerçek olacağını hiç aklına getirmediğine dikkati çeken Reyes, Chavez dönemiyle dış politikaya ve tüm dünya halklarına açılma dönemine girdiklerini vurguladı. Büyükelçi Reyes, "Chavez yeni ufuklara gözünü dikti, doğal olarak bunlar ABD imparatorluğu için tehlike arz etmiş oldu." dedi.

- "Gezegenin en zengin petrol ve altın kaynaklarına sahibiz"

Yeryüzünde kanıtlanmış en büyük petrol ve altın rezervlerine sahip olduklarını vurgulayan Reyes, şunları kaydetti:

"Psikolojik, ekonomik ve siyasi savaş açıyorlar. Çok uzun yıllardır bu savaşı bize açtılar. Çok uzun yıllardır bunlara karşı mücadele ediyoruz. Komutan Chavez'in ölümünden sonra zafer marşını çaldılar. Baktılar ki Bolivarcı devrimle mücadele edemiyorlar, şimdi de ekonomik ambargo ve finansla erişimimizi engelliyorlar."

Program, Hugo Chavez'in hayatının anlatıldığı belgesel gösterimiyle son buldu.

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