ÇHD: Avukatsız yargı, yargı değil idari faaliyettir

DW Türkçe’ye konuşan ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Gökmen Yeşil tutuklu ve hakları kısıtlanan hukukçulara dikkat çekti.2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni dolayısıyla Türkiye’de hukukçuların çalışma koşulları bir kez daha gündeme geldi. DW Türkçe’ye konu hakkında açıklamalarda bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gökmen Yeşil, "Avukatların olmadığı bir adliye, avukatların olmadığı bir yargı esasen yargı değil, idari faaliyettir" dedi.

Türkiye'de dosyalara giremeyen ve yargılama süreçlerine katılamayan yüzlerce avukat olduğunu dile getiren Yeşil, çok sayıda avukatın da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında Gülen yapılanmasıyla ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti.

Yeşil, hangi avukatın neden tutuklandığına yönelik somut bilgiler olmadığını vurgularken, kiminin Zaman Gazetesi'nde avukatlık yapmış olmakla bir diğerinin ise Gülen yapılanması içinde faaliyet göstermekle suçlandığını dile getirdi. Avukat Yeşil, söz konusu "cemaat faaliyetlerinin" kapsamının ise belirli olmadığını ifade etti.