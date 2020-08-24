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ÇHD: Timtik’in sağlık durumu kritik

24.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ölüm orucunda olan iki avukattan Ebru Timtik’in durumunun kritik olduğunu açıklayan Çağdaş Hukukçular Derneği, 33 kiloya kadar düşen Timtik için acil tahliye talep ederek, "Yarın geç olabilir" dedi.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu kararı alan avukat Ebru Timtik ile avukat Aytaç Ünsal'ın sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Çağdaş Hukukçular Derneği, özellikle Timtik’in sağlık durumunun çok kötüleştiğini belirterek, sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmediğini kaydetti.

Açıklamada “Sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Ebru Timtik ölüyor. Sıvı ve vitamin tüketimi durdu ve karnında şişlik belirdi. Ebru öldürülüyor, yeter artık! Ebru’yu yaşatabilmek için acilen tahliyesi ve bağımsız hekimlerce sağlığının kontrolü gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Gizli tanık beyanına dayandırılan iddianameyle DHKP-C silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde.

Timtik'e yargılandığı davada 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer almıştı. Hüküm giydikleri davadaki iddiaları reddeden avukatlar “adil yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamışlardı.

Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Timtik ile Burhaniye T Tipi Cezaevi'nde bulunan Ünsal açlık grevini daha sonra ölüm orucuna çevirmişti. Adli Tıp Kurumu ölüm orucundaki avukatlar Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde rapor vermiş, bunun üzerine avukatlar hastaneye kaldırılmışlardı.

Timtik, kritik sağlık durumu sebebiyle bir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutuluyor.

İki avukatın dava dosyası da şu anda Yargıtay’da.

DW / DBN,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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