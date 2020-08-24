ÇHD: Timtik’in sağlık durumu kritik

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu kararı alan avukat Ebru Timtik ile avukat Aytaç Ünsal'ın sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Çağdaş Hukukçular Derneği, özellikle Timtik’in sağlık durumunun çok kötüleştiğini belirterek, sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmediğini kaydetti.

Açıklamada “Sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Ebru Timtik ölüyor. Sıvı ve vitamin tüketimi durdu ve karnında şişlik belirdi. Ebru öldürülüyor, yeter artık! Ebru’yu yaşatabilmek için acilen tahliyesi ve bağımsız hekimlerce sağlığının kontrolü gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Gizli tanık beyanına dayandırılan iddianameyle DHKP-C silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde.

Timtik'e yargılandığı davada 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer almıştı. Hüküm giydikleri davadaki iddiaları reddeden avukatlar “adil yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamışlardı.