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Che Guevara'nın doğduğu ev satışa çıkarıldı

26.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Arjantinli Marksist devrimcinin doğduğu ev satışa çıkarıldı. Rosairo kentindeki evin yeni sahibi Francisco Farruggia, neo-klasik tarzdakibir binada yer alan 240 metrekarelik daireyi 2002'de satın aldığını söyledi.

Che Guevara'nın doğduğu ev satışa çıkarıldı

Arjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara'nın doğduğu ev satışa çıkarıldı.

Rosairo kentindeki evin yeni sahibi Francisco Farruggia, neo-klasik tarzdakibir binada yer alan 240 metrekarelik daireyi 2002'de satın aldığını söyledi.

Farruggia kent merkezindeki evi bir kültür merkezine dönüştürmeyi amaçladığını ancak bunu gerçekleştiremediğini belirtti.

Arjantinli iş insanı ev için istediği fiyatı ise söylemedi.

Evin ünlü ziyaretçileri

Yıllar içinde Urquzia ve Entre Rios caddelerinin kesiştiği noktada bulunan evi çok sayıda ünlü kişi ziyaret etti. Bu kişiler arasında, Che Guevara'yla 1950'lerde motosikletle Güney Amerika turuna çıkan doktor arkadaşı Alberto Granados, eski Urugay Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica ve Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun çocukları da vardı.

Che Guevara

Tıp eğitimi alan Che Guevara, 1928'de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Granados'la birlikte yaptığı Güney Amerika seyahatlerinde tanık olduğu açlık ve yoksulluk nedeniyle radikalleşti.

1953-59 yılları arasındaki, diktatör Fulgencio Batista'yı deviren Küba devriminde önemli rol oynadı.

Devrimi tüm Güney Amerika ve diğer yoksul ülkelere yaymayı amaçlayan Che Guevara, daha sonra Küba'dan Bolivya'ya gitti, Rene Barrientos Ortuno yönetimine karşı ayaklanan güçlere öncülük etti.

Che Guevara ve kalan savaşçıları, ABD'nin yardımıyla Bolivya ordusu tarafından yakalandı.

Guevara, 9 Ekim 1967'de La Higuera köyünde infaz edildi ve gizli bir yerde gömüldü.

Kemikleri 1997'de bulundu ve Küba'ya getirilerek toprağa verildi.

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