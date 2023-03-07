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CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE! Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

07.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. 40.341 seyirci kapasiteli Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sporseverler internette Chelsea - Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE! Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Chelsea ile Borussia Dortmund bugün kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen Chelsea - Borussia Dortmund maçına dair detaylar merak konusu oldu. Chelsea - Borussia Dortmund maçının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı bugün (7 Mart 2023 Çarşamba) saat 23.00'te başlayacak.

Maç, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Kepa, James, T. Silva, Koulibaly, Cucurella, E. Fernandez, Gallagher, Mount, Felix, Mudryk, Havertz

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro, Can, Reyna, Bellingham, Reus, Brandt, Haller

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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