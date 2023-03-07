CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE! Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Chelsea ile Borussia Dortmund bugün kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen Chelsea - Borussia Dortmund maçına dair detaylar merak konusu oldu. Chelsea - Borussia Dortmund maçının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Chelsea - Borussia Dortmund maçı bugün (7 Mart 2023 Çarşamba) saat 23.00'te başlayacak.
Maç, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
Chelsea - Borussia Dortmund maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.
Chelsea: Kepa, James, T. Silva, Koulibaly, Cucurella, E. Fernandez, Gallagher, Mount, Felix, Mudryk, Havertz
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro, Can, Reyna, Bellingham, Reus, Brandt, Haller
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ