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Chelsea, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 02:46 | Son Güncelleme

İngiliz temsilcisi, UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile karşılaşacak Chelsea takımı, İstanbul'a geldi.

İngiliz ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacakları Beşiktaş'taki bir otele yerleşti.

Chelsea Teknik Direktörü Franck Lampard, 17.15'te maçın oynanacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Chelsea, müsabaka öncesi son antrenmanını saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirecek.

Liverpool ile Chelsea, çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Bu arada, takımla birlikte İstanbul'a gelen yaklaşık 70 kişilik taraftar grubu, havalimanında İGA Havalimanı İşletmesi yetkilileri tarafından çiceklerle karşılandı. İGA Havalimanı İşletmesi'nin bando takımının gösterisiyle taraftarlar güzel dakikalar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea havalimanı İGA

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