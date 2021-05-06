Chelsea-Manchester City: İngiltere'de 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine ülkemizde oynansın' çağrıları

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, iki İngiliz takımının finalde karşılaşacak olması nedeniyle Ada'da tartışılıyor. Manchester City-Chelsea finalinin, koronavirüs vaka sayısının yüksek seviyede olduğu Türkiye'den İngiltere'ye alınması talebi, taraftar grupları ve bazı siyasetçiler tarafından dile getiriliyor.

UEFA, 29 Nisan tarihinde yaptığı son açıklamada finalin yerinin değiştirilmeyeceğini teyit etmişti.

Manchester City ve Chelsea kulüp yetkilileri de bugün Türkiye'ye giderek, taraftar sayıları ve protokoller konusunda Türk Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptı.

Yaklaşık 75 bin kişi kapasitesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın üçte birlik bölümünün taraftarlara ayrılması planlanıyor. Bu noktada iki takım taraftarlarına ayrılacak koltuk sayısının 8 bin veya bunun biraz üzerinde olabileceği belirtiliyor.

'Taraftarlar bu maçta stadyumda olmayı çok istiyor'

BBC'ye konuşan iki takım taraftarları ise "belirsizliklere" dikkat çekiyor.

Chelsea taraftarı olan bir futbol muhabiri Emma Hartley, taraftarların bu maçta stadyumda olmayı çok isteyeceklerini belirtti ve bazı taraftarın rezervasyonlarını yaptığını söyledi.