HABER

CHELSEA SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 02:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA Liverpol ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA
Liverpol ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi.
Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile, apronda hazır bulunan takım otobüsüne bindi. Saat 01.45 sıralarında Chelsea takımını taşıyan otobüs, Beşiktaş'ta konaklayacakları otele hareket etti. Takım otobüsünde, Chelsea kulübünün amblemi ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali logosu olduğu görüldü.
Öte yandan aynı uçakla 70 civarında Chelsea taraftarı da İstanbul'a geldi. İngiliz taraftarlar, Dış Hatlar Terminali'nde, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ile bando ekibi tarafından karşılandı. Taraftarlara Chelsea atkıları dağıtıldı. Bir süre bagaj bekleyen taraftarlar, daha sonra konaklayacakları otellere hareket etti.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Uçağın gelişi
-Park pozisyonuna yanaşması
-Uçaktan sporcuların inişi
-Çiçeklerle karşılanması
-Otobüsün aprondan çıkışı
-Taraftarların pasaporttan geçişleri
-Bagaj bantına yürümeleri
-Bando takımı tarafından karşılanma
-Marşlar çalınması
-Bagajlarını alan taraftarların alandan çıkışı
-Genel ve detaylar

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Kütahya'daki orman yangınıKütahya'daki orman yangını
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar varKontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Beyaz Saray duyurdu! ABD'den flaş karar

Beyaz Saray duyurdu! ABD'den flaş karar

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

12 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran rakamlar

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.