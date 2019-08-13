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Chelsea takımı İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul’a geldi.Çarşamba günü saat 22.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul’a gelen ilk takım Chelsea oldu.

Chelsea takımı İstanbul’da

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul’a geldi.
Çarşamba günü saat 22.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul’a gelen ilk takım Chelsea oldu. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra havalimanından ayrılarak kalacakları otele hareket etti.
Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool’un ise saat 17.00 sıralarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

Chelsea takımı İstanbul’da

Chelsea takımı İstanbul’da

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