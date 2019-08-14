CHELSEA TARAFTARI BEŞİKTAŞ'TA EĞLENDİ

\u0130dris T\u0130FT\u0130KC\u0130 \/ \u0130stanbul DHA\nChelsa Taraftar\u0131 ma\u00e7 \u00f6ncesi Be\u015fikta\u015f'ta e\u011flendi. Be\u015fikta\u015f \u00c7ar\u015f\u0131'da toplanan taraftarlara Be\u015fikta\u015fl\u0131 taraftarlar da e\u015flik etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------------\n- Taraftarlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc\n- Detaylar3 bin y\u0131ll\u0131k ge\u00e7mi\u015fi var! Ak\u0131n ettiler Bo\u011faz turu atan Liverpoollular stada geldiBakan Soylu trafik denetimine kat\u0131ld\u0131
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