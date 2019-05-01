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Chelseali Antonio Rüdiger sezonu kapattı

ALMANYA HABERLERİ  | 01.05.2019 07:32 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Chelseali Antonio Rüdiger sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları lig maçında sol dizinden sakatlanan Rüdiger, menisküs ameliyatı geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, Premier Lig'deki son 2 maçı ve UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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chelsea Antonio Rudiger İngiltere Premier Lig uefa şampiyonlar ligi

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