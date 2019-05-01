Chelseali Antonio Rüdiger sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları lig maçında sol dizinden sakatlanan Rüdiger, menisküs ameliyatı geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, Premier Lig'deki son 2 maçı ve UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
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