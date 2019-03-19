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Chemnitz davası bugün başladı

19.03.2019 00:18 | Son Güncelleme

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan zanlılardan birinin yargılanmasına bugün başlandı.

Chemnitz davası bugün başladı

Savunma avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.Almanya'nın Chemnitz kentinde Ağustos ayında bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan Suriyeli'nin yargılanmasına bugün başlandı.

2015 yılında Almanya'ya gelen 23 yaşındaki Suriyeli Alaa S.'nin yargılandığı dava güvenlik nedeniyle Dresden kentinde görülüyor. Alaa S., savcılık tarafından adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs ve adam yaralamakla suçlanıyor.

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Chemnitz kentinde Ağustos ayında işlenen cinayet sonrasında patlak veren aşırı sağcı gösteriler nedeniyle kent haftalarca Alman basınının gündeminden düşmemişti.

Sanık Alaa S.'nin, 26 Ağustos 2018 tarihinde Chemnitz'de Iraklı Farhad A. ile birlikte kentinde 35 yaşındaki Küba kökenli Alman vatandaşı Daniel H.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü ve iki kişiyi de bıçakla ağır yaraladığı iddia ediliyor. Firari Farhad A. hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

Büyük oranda görgü tanıklarının ifadesine dayandırılan iddianameye göre olay 26 Ağustos sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir kebabçının yakınında meydana geldi. Savcılık H. ile önce 22 yaşındaki Farhad A.'nın çatıştığını sonra iki şüphelinin Daniel H.'yi bıçakladığını iddia ediyor.

Cinayete ilişkin diğer zanlı Iraklı Yousif A. ise delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin tarafsızlığı sorgulandı

Sanık S.'nin avukatı Ricarda Lang, DNA ve parmak izi gibi adli kanıtlar eksik olduğu için müvekkiline karşı açılan davanın zayıf olduğunu savunuyor.

Duruşma başlar başlamaz mahkemenin tarafsızlığını sorgulayan savunma avukatı Lang, mahkeme heyetinde sağ populist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ya da göç ve İslam karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGIDA) oluşumunun üyesi olup olmadığını sordu.

Dava süresince yaklaşık 50 tanığın ifade vermesi bekleniyor. S. suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bir sonraki duruşma 26 Mart tarihinde yapılacak.

AFP,dpa,epd/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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