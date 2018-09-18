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Chemnitz olayında bir zanlı serbest bırakıldı

18.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Almanya’nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan iki şüpheliden biri serbest bırakıldı.

Chemnitz olayında bir zanlı serbest bırakıldı

Bir diğer şüpheli hala aranıyor.Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan iki zanlıdan biri serbest bırakıldı. Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un konuyla ilgili haberine göre Irak vatandaşı olan 22 yaşındaki şüphelinin avukatı Ulrich Dost-Roxin müvekkilinin serbest bırakıldığını duyurdu. Chemnitz Savcılığı da Iraklı şüphelinin serbest bırakıldığını doğruladı. Savcılık, mahkemenin olayda tutuklanan ikinci kişi olan 23 yaşındaki Suriyelinin serbest bırakılması talebini ise bugün verdiği kararla reddettiğini açıkladı.

Avukat Ulrich Dost-Roxin şahsi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada müvekkili Yousif A.'nın suç teşkil eden fiile karışmış olma ihtimalinin "savcılığın bir hayal ürünü" olduğunu ifade etti. Dost-Roxin "Müvekkilimi olaya iştirak etmekle suçlayan herhangi bir görgü tanığı yok. Tanıklar onu fotoğraflar üzerinden teşhis edemedi. Polis kurbanın kanının üzerinde olduğu bir bıçak buldu. Ancak üzerinde müvekkilimin parmak izi yok" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya iltica başvurularını yapmış Iraklı ve Suriyeli iki şüpheli, 26 Ağustos tarihinde 35 yaşındaki Küba kökenli Alman vatandaşı Daniel H.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürmek ve iki kişiyi de bıçakla ağır yaralamakla suçlanıyor. Olaya karıştığından şüphelenilen 22 yaşındaki bir Irak vatandaşı ise uluslararası arama kararı ile aranıyor. Savcılık, şüpheliler hakkında ortaklaşa hareket ederek adam öldürme suçlaması yöneltiyor.

Chemnitz'teki bu cinayet sonrası kentte sığınmacı ve göçmen karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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