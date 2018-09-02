Chemnitz’de gösteriler sürüyor

Kentte Pazar ve Pazartesi günü ise ırkçılık karşıtı gösterilerin ağırlıkta olması bekleniyor.Almanya'nın Chemnitz kentinde geçen hafta sonu bir Alman'ın öldürülmesinin ardından başlayan yabancı düşmanı gösteriler ile karşı eylemler sürüyor. Cumartesi günü düzenlenen ve polisin verdiği bilgiye göre toplam 11 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerin ardından Pazartesi günü "Biz çoğunluktayız” sloganı altında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddete karşı ücretsiz bir konser düzenlenecek. Chemnitz'te Pazar günü Protestan kilisesi ile Chemnizt'te yaşayanların çağrısıyla şiddet ve yabancı düşmanlığına karşı iki gösterinin düzenlenmesi planlanıyor.

Emniyet yetkilileri, Chemnitz'te Cumartesi günkü gösterilerde 18 kişinin yaralandığını ve 37 suç duyurusu yapıldığını açıkladı. İşlenen suçların, adam yaralama, polise mukavamet, maddi hasara yol açmak ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini taşımak olduğu belirtildi.

Bir Afgan'a saldırıldı

Gösteriler sırasında 20 yaşında bir Afgan'ın yüzü maskeli dört kişinin saldırısına uğradığı, Afgan gencin hafif yaralandığı aktarıldı. Polisin, saldırganların daha önceki gösterilere katılmış olabileceği ihtimalini araştırdığı bildirildi.