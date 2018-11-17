Chemnitz’de yaşayan Türkiye kökenliler: Merkel geç kaldı

Kentte yaşayan Türkiye kökenliler Merkel’e tepkili.Almanya‘nın Saksonya eyaletindeki Chemnitz kenti Ağustos ayında 35 yaşında bir Almanın sığınmacılar tarafından öldürülmesiyle patlak veren aşırı sağcı gösteriler nedeniyle haftalarca Alman basınının gündeminden düşmedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel olayın ardından kenti ziyaret etmemesi nedeniyle eleştirilmişti. Başbakan uzun süredir beklenen ziyaretini Cuma günü gerçekleştirdi. Chemnitz’i "kutuplaşmaya neden olmak istemediği için şimdiye dek ziyaret etmediğini" belirtti. Merkel‘in kente gelmesi sebebiyle kent merkezinin neredeyse tamamında polis araçları dikkat çekti. Her köşe başına art arda dizilmiş onlarca polis aracı, hem Merkel’in güvenliğini sağlamaya, hem de her Cuma düzenlenmeye devam eden aşırı sağcı grupların protestolarını dizginlemeye çalıştı. Diğer yandan kent merkezinde Türkiye kökenlilere ait işyerleri gibi Türkiye kökenlilerin sayısının da az olduğu dikkat çekiyor. "Sokakta bakışlardan rahatsız oluyoruz" Chemnitz‘de sokakta görüş almak istediğimiz insanların çoğu kamera önünde konuşmaya çekindiklerini belirtiyor. Nereredeyse ağız birliği yapmışcasına "kentin küçük bir yer olduğunu ve tanınmak istemediklerini" söylüyor.

İsim ve görüntü vermeden bizimle konuşmayı kabul eden bir kadın ise türban taktığı için Almanların kendisine bakışlarının değiştiğini şöyle anlatıyor: "Artık eşimle beraber sokaklarda yürürken dahi insanların bakışlarından rahatsız oluyorum. Markete alışverişe tek başıma gidemiyorum. Çünkü güvenlik personeli bana hırsız muamelesi yapıyor. Gelip çantamı kontrol edip her hangi bir şey çalıp çalmadığıma bakıyorlar. Bu nedenle ben markete girince eşim mecburen çantamla dışarıda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum beni çok üzüyor." Merkez dışındaki ara sokaklardan birinde bir berber dükkanı işleten Resul Celayir, yazın yaşanan cinayet sonrasında aşırı sağcı grupların kenti kontrol etme çabası içinde olduklarını belirtiyor: "Her Cuma eylem yapmak için toplanıyorlar. Artık Cuma günleri kent merkezine inemiyoruz." "Benim Merkel'den bir beklentim kalmadı" Almanya‘nın doğusunda bulunan Chemnitz'in eskiden beri bir aşırı sağ problemi olduğunu düşünen Celayir, bu durumun 2018 yazında yeni bir ivme kazandığını, işlerinin de olumsuz etkilendiğini ve ailesinin güvenliğinden endişe duyduğunu anlatıyor.