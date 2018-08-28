Chemnitz'deki olaylara yoğun tepki

Dışişleri Bakanı Maas, Saksonya’da ve bütün dünyada demokrasi değerlerinin korunması gerektiğini belirtti.Almanya'nın doğusunda yer alan Chemnitz kentinde hafta sonunda bir Daniel H. isimli bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında çoğunlukla aşırı sağcıların sebebiyet verdiği şiddet olayları ile ilgili Almanya'da tepki büyüyor. Konuyla ilgili Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, "kanunsuz bölgeler oluşmasına izin verilemeyeceğini" ve "hukuku geçerli kılmanın hukuk devletinin temel prensibi olduğunu" söyledi. Barley Almanya'da kanunsuz yerler olduğu izleniminin doğmasına fırsat tanınmaması gerektiğini vurguladı. İnsanları tehdit edip onlara saldıran ve azınlıklara karşı halkı kışkırtanlardan hesap sorulması gerektiğini belirten Almanya Adalet Bakanı, "sürek avlarına ve insanların kendi kanununu uygulamasına hoşgörü gösterilemeyeceğini" sözlerine ekledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Chemnitz'deki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Maas konuyla ilgili olarak, "Saksonya'da ve bütün dünyada demokrasi değerlerinin korunması" çağrısında bulundu. Aşırı sağcılığın sadece farklı kökenden insanlar için tehdit olmayıp, toplumun bütünlüğünü de tehlikeye attığını belirten Maas, "insan onurunun, demokrasinin ve özgürlüğün dünyanın her yerinde savunulması" gerektiğini ifade etti.

Chemnitz'te hafta sonunda düzenlenen festival sırasında farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın yaşamını yitirmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterileri Pazartesi akşamı da devam etmişti. Aşırı sağ ve solcu gruplar arasında çıkan çatışmalar sırasında taraflar taş, şişe ve yanıcı maddelerle birbirine saldırmış, olaylar sırasında altı kişi yaralanmıştı. Cinayetle ilgili olarak bir Iraklı ile bir Suriyeli hakkında tutuklama emri çıkarılırken, emniyet sözcüsü hazırlıklı olmalarına rağmen bu kadar büyük bir kalabalıkla karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini söylemişti. Federal hükümetten yardım önerisi İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Salı günü yaptığı açıklamada federal hükümetin Saksonya'daki polis kuvvetine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. "Saksonya'daki polis gücü zor bir durum içerisinde" diye Seehofer, eyaletin bu yönde bir isteği olması halinde hükümetin polis takviyesi yapabileceğini aktardı. Seehofer'in sözleri öncesinde Chemnitz'teki olayları değerlendiren Alman Polis Sendikası (GdP) Başkanı Oliver Malchow, polis sayısının yetersiz olduğunu belirterek, "Devletin vatandaşları koruyamadığı izleniminin doğması durumunda toplum milis gibi teşkilatlanıp kendisi kural koymaya başlayabilir" dedi.

Sosyal medya üzerinden çok kısa zamanda kitlelerin seferber edilebildiğini belirten Malchow, küçük bir tartışmanın aniden meydan kavgasına dönüşebildiğini belirtti ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Malchow son yıllarda polis mevcudunun azaltılmasının güvenlik birimlerinin taşkınlıklara etkin müdahalede bulunmasını zorlaştırdığını sözlerine ekledi. Soruşturmayı Eyalet Emniyet Teşkilatı üstlendi Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) Salı günü yaptığı açıklamada olaylarla ilgili soruşturmayı üstlendiklerini belirtti. LKA Başkanı Petric Kleine, Dresden'de yaptığı açıklamada amaçlarının soruşturmanın "hızlı, kapsamlı ve kararlılıkla" yapılması olduğunu ifade etti. Aşırı sağcıların Pazar günü bir anda örgütlenerek protesto gösterileri yapmasıyla başlayan olaylar sırasında Nazi selamı veren on kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis olaylara karışan ve Anayasaya aykırı harekette bulunan göstericilerden bazılarının kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.