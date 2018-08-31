Chemnitz’i yatıştırma çabaları sürüyor

Kentte aşırı sağcılar yine gösteri yaptı.Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer, hafta sonunda bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların ırkçı gösterilerine sahne olan Chemnitz'te bu akşam halkla biraraya geldi. Kentteki futbol stadyumunda bulunan bir salonda gerçekleşen ve önceden planlanan etkinliğe yaklaşık 500 Chemnitz sakini katıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kretschmer, burada yaptığı konuşmada, "Birlikte yaşamamızın temeli demokrasi ve hukuk devleti ilkeleridir” diyerek, devletin düzenine güvenilmesi çağrısında bulundu.

Kretschmer, Pazar sabaha karşı farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışmada bir Alman'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin olarak "bu olayın aydınlatılması için gereken herşeyi yapacaklarını” söyledi. Etkinliğe gelenleri, ölen Alman için bir dakikalık saygı duruşuna davet eden Kretschmer, bir Iraklı ve bir Suriyeli mültecinin zanlı olduğu olayın aydınlatılması görevinin yargı ve mahkemelere ait olduğunu vurguladı.