Chemnitz’te hayat duracak

Hafta sonunda bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların gösterilerine sahne olan Chemnitz kent merkezinde Cumartesi günü de bir dizi protesto eylemi bekleniyor. Sağ popülist AfD partisi, geçen Cumartesi gecesi bıçaklanarak öldürülen bir Alman vatandaşı için bir sessiz yürüyüş çağrısı yapmıştı. Cinayet suçlamasıyla Irak ve Suriye uyruklu iki mülteci tutuklanmıştı. AfD'nin yürüyüş çağrısında "yasa dışı göç politikasının neden olduğu ölülerin ve mağdurların” mateminin tutulacağı ifadesi yer alıyordu. Yürüyüşe, Pegida olarak adlandırılan “Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar” hareketi de katılacağını duyurdu. Aşırı sağcılara karşı geniş katılımlı gösteri Bu yürüyüşe paralel olarak, Chemnitz'te şiddet eğilimli holiganların ve aşırı sağcıların da katıldığı gösteriyi düzenleyen sağ popülist "Pro Chemnitz” adlı girişim de yeniden bir gösteri hazırlığı içinde. Bu gösteriye karşı, 70'ten fazla dernek, örgüt, parti, birlik ve girişim ortaklaşa bir karşı gösteri yapacak. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, şehirde çok sayıda polis memurunun görev yapacağını açıkladı.

Holigan ve aşırı sağcılara karşı yapılacak gösteriye, tanınmış politikacılardan da destek bekleniyor. Birlik 90/Yeşiller partisinden Cem Özdemir ve parti eş başkanı Annalena Baerbock'un yanı sıra, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ve parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil ile Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da karşı gösteride yer alacak. "Chemnitz sadece aşırı sağcı güruhtan ibaret değil” Chemnitz'te Cumartesi yapılacak büyük gösteriler öncesinde federal düzeyde ve eyaletler düzeyinde politikacılar, aşırı sağcılıkla mücadele çağrısında bulundu ama aynı zamanda da genelleme yapılmaması gerektiğini belirtti. Federal Hükümet'ten Chemnitz’e gelen ilk isim olan Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Alman vatandaşının bıçaklandığı yere çiçek bıraktı ve Chemnitz ile Saksonya eyaletinin sadece aşırı sağcı güruhtan ibaret olmadığını belirtti. Doğu eyaletlerindeki insanların neler başardığının unutulmaması gerektiğini hatırlatan Giffey, angaje olan ve toplumun birliği için mücadele verenlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Federal Aile Bakanı, federal yönetimin demokrasinin teşvik edilmesi için yapılan programları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.