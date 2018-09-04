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Chemnitz’te ırkçılığa karşı konseri on binlerce kişi izledi

04.09.2018 00:23 | Son Güncelleme

Almanya’nın Chemnitz kentinde aşırı sağcıların geçen hafta sonundan bu yana düzenlediği ırkçı ve yabancı düşmanı gösterileri protesto için organize edilen konseri binlerce kişi izledi.

Chemnitz’te ırkçılığa karşı konseri on binlerce kişi izledi

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde Pazartesi akşamı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddete karşı düzenlenen konseri on binlerce kişinin izlediği belirtildi. Kent belediyesinin verilerine göre konseri yaklaşık 65 bin kişi izledi.

"Biz çoğunluktayız” (#wirsindmehr) sloganı ile düzenlenen ücretsiz halk konserinde, konserde son olarak sahneye çıkan Die Toten Hosen'ın yanı sıra Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z., Materia&Casper gibi Alman grup ve müzisyenler sahne aldı. Konser, #wirsindmehr adı altında açılan sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına tepki

Konser, geçen hafta sonu Chemnitz'te bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcı gruplar ile Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve yabancı düşmanı PEGİDA (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi tarafından düzenlenen ırkçı, yabancı düşmanı ve şiddet içeren gösterilere bir tepki olarak düzenlendi.

Chemnitzli müzik grubu Kraftklub'un çağrısıyla düzenlen konsere katılanlar, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bir mesaj vermeyi hedefliyor. Kraftklub solisti Felix Brummer, konser öncesinde yaptığı açıklamada, "Saf değiliz. Bir konser verip, dünyayı kurtaracağız şeklinde bir yanılsamaya sahip değiliz. Ama bazen yalnız olunmadığını göstermek önemli” şeklinde konuştu.

Geçen hafta sonu öldürülen 35 yaşındaki Alman'ın anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan konserde bağış da toplandığı belirtildi. Toplanan paranın yarısının öldürülen Alman'ın ailesine, diğer yarısının ise ırkçılık ve faşizmle mücadele eden sivil toplum girişimlerine verilmesi planlanıyor.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, konser sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. Konser sırasında Chemnitz'teki emniyet güçlerine takviye yapıldığı, altı eyaletten polis memurunun kentte görev yaptığı belirtildi.

Bunun yanı sıra konser öncesinde konseri protesto etmek için planlanan iki gösterinin iptal edildiği bildirildi. Yabancı ve İslam düşmanı Thügida hareketinin konser alanı yakınlarında planladığı gösteri, yer olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Sağ popülist Pro Chemnitz adlı grubun Karl Marx Anıtı önünde yapmak istediği gösterinin de aynı nedenlerle iptal edildiği aktarıldı.

dpa,epd/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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