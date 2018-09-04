Chemnitz’te ırkçılığa karşı konseri on binlerce kişi izledi

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde Pazartesi akşamı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddete karşı düzenlenen konseri on binlerce kişinin izlediği belirtildi. Kent belediyesinin verilerine göre konseri yaklaşık 65 bin kişi izledi.

"Biz çoğunluktayız” (#wirsindmehr) sloganı ile düzenlenen ücretsiz halk konserinde, konserde son olarak sahneye çıkan Die Toten Hosen'ın yanı sıra Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z., Materia&Casper gibi Alman grup ve müzisyenler sahne aldı. Konser, #wirsindmehr adı altında açılan sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına tepki

Konser, geçen hafta sonu Chemnitz'te bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcı gruplar ile Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve yabancı düşmanı PEGİDA (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi tarafından düzenlenen ırkçı, yabancı düşmanı ve şiddet içeren gösterilere bir tepki olarak düzenlendi.

Chemnitzli müzik grubu Kraftklub'un çağrısıyla düzenlen konsere katılanlar, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bir mesaj vermeyi hedefliyor. Kraftklub solisti Felix Brummer, konser öncesinde yaptığı açıklamada, "Saf değiliz. Bir konser verip, dünyayı kurtaracağız şeklinde bir yanılsamaya sahip değiliz. Ama bazen yalnız olunmadığını göstermek önemli” şeklinde konuştu.