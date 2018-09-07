Hükümet sözcüsü, Merkel’in bu konuda bilgilendirilmediğini söyledi.Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’ın Chemnitz'te bir Alman’ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların düzenlediği gösterilere ilişkin açıklamaları tartışma yarattı. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, Chemnitz’te aşırı sağcıların düzenlediği protestolar sırasında bazı göstericilerin yabancı gibi görünenleri kovaladığı “sürek avının” yaşanmadığını söyledi. Maaßen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “internette dolaşan videodaki görüntülerin gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair bulgular bulunmuyor” dedi.

Maaßen, dikkatle yaptığı değerlendirmeye göre bunun “halkın dikkatini Chemnitz'teki cinayet yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler” olduğunu ifade etti.

Chemnitz’te 26 Ağustos Pazar günü bir Alman'ın öldürülmesi ve cinayetin iki zanlısının Suriyeli ve Iraklı olması üzerine aşırı sağcı gruplar kentte protesto gösterisi düzenlemişti. Gösterilerin ardından internette yayınlanan videolarda bazı göstericilerin, protestoların yapıldığı yerin yanından geçen yabancı gibi görünen kişileri kovaladığını gösteren görüntüler yer almıştı. Görüntüler tepkiyle karşılanmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Chemnitz'teki gösterilerde yabancı gibi görünenlerin kovanlandığı “sürek avının” hukuk devletinde yerinin olmadığını vurgulamıştı.