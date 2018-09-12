Chemnitz’te “sürek avı” tartışmasında yeni iddia

Almanya'nın doğusunda yer alan Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında aşırı sağcılar ile sağ popülistlerin düzenlediği yabancı karşıtı protestolarda yabancıların kovalandığı "sürek avlarının” olup olmadığına dair tartışma devam ediyor.
Alman ZDF televizyon kanalı, kendilerinin gördüğünü ifade ettikleri protestolarla ilgili hazırlanan polis raporunda ellerinde taşlar bulunan 100 kadar yüzü maskeli sağcının "yabancı avına” çıktığını aktardı. Haberde sağcı protestocuların Yahudilere ait bir restoranı bastığı da ifade edilirken, 27 Ağustos akşamı şiddete meyilli holiganların başka eyaletlerden Chemnitz’e geldiğine dair polise çok fazla ihbar geldiği de belirtildi.
Polis raporunda yer alan bu ifadeler Chemnitz'in bağlı olduğu Saksonya eyaletinin Başbakanı Michael Kretschmer ile Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın sözlerinin aksine işaret ediyor.
Saksonya Başbakanı Kretschmer geçen hafta eyalet meclisinde yaptığı konuşmada sosyal medyada yayılan ve Chemnitz'te aşırı sağcıların yabancıları kovalandığının görüldüğü görüntülerle ilgili olarak "Bir ayaklanma, sürek avı ve katliam yaşanmadı” demişti.
Seehofer arka çıktı
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın da geçen hafta Bild gazetesine yaptığı açıklamada "İnternette dolaşan videodaki görüntülerin gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair bulgular bulunmuyor” demişti. Maaßen, dikkatle yaptığı değerlendirmeye göre bunun “halkın dikkatini Chemnitz'teki cinayet yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler” olduğunu ifade etmişti.
Bu sözleri üzerine istifa etmesi yönünde baskıya uğrayan Maaßen'a Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arka çıktı. Alman haber ajansı dpa, Maaßen'ın Federal Meclis'in İçişleri Komisyonu'nda konuya ilişkin soruları yanıtladığı oturumunda Seehofer’in Maaßen'ın yaptığı işleri överek, istifa etmesine gerek olmadığını ifade ettiğini aktardı.
Chemnitz'te yaşananlar
Chemnitz'te 26 Ağustos'ta bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısı olan bir Suriyeli bir Iraklı olayın ardından tutuklandı. Üçüncü zanlı olan sığınmacı ise emniyet birimleri tarafından aranıyor. Cinayetin ardından kentte aşırı sağcı gruplar yabancı düşmanı ve ırkçı gösteriler düzenlenmişti. Bazı göstericilerin protesto yürüyüşü sırasında yabancı gibi görünen kişileri kovaladığı ve bu kişilere saldırıda bulunduğu şeklindeki haberler medyaya yansımıştı.
DW,dpa/DÇÜ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
İran, Basra'daki başkonsolosluk saldırısı ile ilgili dikkat çeken iddia: Arkasında ABD var!
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Bugün yaşadıkları hayatı kendileri bile tahmin edemedi! İşte Yeşilçam yıldızlarının yüreklere dokunan hikayesi
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum