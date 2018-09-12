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Chemnitz’te “sürek avı” tartışmasında yeni iddia

12.09.2018 23:18 | Son Güncelleme

Alman basında yer alan ve polis raporuna dayandırılan bir habere göre, aşırı sağcıların protesto düzenlediği Almanya’nın Chemnitz kentinde 100 kadar sağcı gösterici yabancıları kovaladı.

Almanya'nın doğusunda yer alan Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında aşırı sağcılar ile sağ popülistlerin düzenlediği yabancı karşıtı protestolarda yabancıların kovalandığı "sürek avlarının” olup olmadığına dair tartışma devam ediyor.

Alman ZDF televizyon kanalı, kendilerinin gördüğünü ifade ettikleri protestolarla ilgili hazırlanan polis raporunda ellerinde taşlar bulunan 100 kadar yüzü maskeli sağcının "yabancı avına” çıktığını aktardı. Haberde sağcı protestocuların Yahudilere ait bir restoranı bastığı da ifade edilirken, 27 Ağustos akşamı şiddete meyilli holiganların başka eyaletlerden Chemnitz’e geldiğine dair polise çok fazla ihbar geldiği de belirtildi.

Polis raporunda yer alan bu ifadeler Chemnitz'in bağlı olduğu Saksonya eyaletinin Başbakanı Michael Kretschmer ile Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın sözlerinin aksine işaret ediyor.

Saksonya Başbakanı Kretschmer geçen hafta eyalet meclisinde yaptığı konuşmada sosyal medyada yayılan ve Chemnitz'te aşırı sağcıların yabancıları kovalandığının görüldüğü görüntülerle ilgili olarak "Bir ayaklanma, sürek avı ve katliam yaşanmadı” demişti.

Seehofer arka çıktı

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın da geçen hafta Bild gazetesine yaptığı açıklamada "İnternette dolaşan videodaki görüntülerin gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair bulgular bulunmuyor” demişti. Maaßen, dikkatle yaptığı değerlendirmeye göre bunun “halkın dikkatini Chemnitz'teki cinayet yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler” olduğunu ifade etmişti.

Bu sözleri üzerine istifa etmesi yönünde baskıya uğrayan Maaßen'a Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arka çıktı. Alman haber ajansı dpa, Maaßen'ın Federal Meclis'in İçişleri Komisyonu'nda konuya ilişkin soruları yanıtladığı oturumunda Seehofer’in Maaßen'ın yaptığı işleri överek, istifa etmesine gerek olmadığını ifade ettiğini aktardı.

Chemnitz'te yaşananlar

Chemnitz'te 26 Ağustos'ta bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısı olan bir Suriyeli bir Iraklı olayın ardından tutuklandı. Üçüncü zanlı olan sığınmacı ise emniyet birimleri tarafından aranıyor. Cinayetin ardından kentte aşırı sağcı gruplar yabancı düşmanı ve ırkçı gösteriler düzenlenmişti. Bazı göstericilerin protesto yürüyüşü sırasında yabancı gibi görünen kişileri kovaladığı ve bu kişilere saldırıda bulunduğu şeklindeki haberler medyaya yansımıştı.

DW,dpa/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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