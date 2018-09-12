Chemnitz’te “sürek avı” tartışmasında yeni iddia

Almanya'nın doğusunda yer alan Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında aşırı sağcılar ile sağ popülistlerin düzenlediği yabancı karşıtı protestolarda yabancıların kovalandığı "sürek avlarının” olup olmadığına dair tartışma devam ediyor.

Alman ZDF televizyon kanalı, kendilerinin gördüğünü ifade ettikleri protestolarla ilgili hazırlanan polis raporunda ellerinde taşlar bulunan 100 kadar yüzü maskeli sağcının "yabancı avına” çıktığını aktardı. Haberde sağcı protestocuların Yahudilere ait bir restoranı bastığı da ifade edilirken, 27 Ağustos akşamı şiddete meyilli holiganların başka eyaletlerden Chemnitz’e geldiğine dair polise çok fazla ihbar geldiği de belirtildi.

Polis raporunda yer alan bu ifadeler Chemnitz'in bağlı olduğu Saksonya eyaletinin Başbakanı Michael Kretschmer ile Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın sözlerinin aksine işaret ediyor.

Saksonya Başbakanı Kretschmer geçen hafta eyalet meclisinde yaptığı konuşmada sosyal medyada yayılan ve Chemnitz'te aşırı sağcıların yabancıları kovalandığının görüldüğü görüntülerle ilgili olarak "Bir ayaklanma, sürek avı ve katliam yaşanmadı” demişti.