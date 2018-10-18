Chemnitz'te Türk restoranına saldırı

Saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, polis ırkçı bir saldırının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.Almanya'nın doğusunda bulunan Chemnitz kentindeki bir Türk restoranına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece düzenlenen saldırıya ilişkin ilgili makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Perşembe günü konuyla ilgili açıklamada bulunan polis, saldırının ırkçı ve yabancı düşmanı bir nitelik taşımasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Polis, saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Restoranın bulunduğu apartmanın sakinleri, Perşembe sabaha karşı saat 2.20 civarında bir patlama sesi duyduklarını ve kısa süre sonra da restorandan duman çıktığını gözlemlediklerini aktardı. İtfaiyenin restoranda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldığı belirtildi. Restoranın bulunduğu apartmanın 17 sakininin geçici olarak evlerini terk etmek zorunda kaldıkları ve Perşembe sabahı evlerine geri döndükleri bildirildi.

Kimliği belirsiz kişilerin restorana zorla girerek mekanı ateşe verdiği düşünülüyor. Görgü tanıkları, yangının başlamasından kısa süre sonra restorandan kaçan üç kişiyi gördüklerini söyledi.