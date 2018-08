Chemnitz'teki şiddet olayları: Neler yaşandı?

Ağustos ayı başında ise Saksonya eyalet polisi, Alman ZDF yayın kuruluşunun Merkel karşıtı bir gösteriyi çekimine engel olmakla eleştirilmişti. Televizyon ekibinin orada bulunmasına karşı çıkan protestoculardan birisinin daha sonra polis mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

Aşırıcılık ve yabancı düşmanlığı sadece Saksonya eyaletine ait bir sorun değil. Benzer saldırılar Almanya'nın her yerinde görülüyor. Mülteciler ile ilgili faaliyet gösteren Pro Asyl ve aşırı sağcılık, ırkçılık ve anti-Semitizm karşıtı Amadeu Antonia Vakfı gibi kurumların bildirdiğine göre geçen yıl Almanya'da mültecilere karşı bin 713 suç eyleminde bulunuldu. Saksonya ise bu listede 240 vaka ile yer aldı. Buna göre her bir milyon kişide 61 suç vakası tespit edildi. Listenin tepesinde ise her bir milyon kişide 85 vaka ile Brandenburg eyaleti bulunuyor. Ancak toplamda mültecilere karşı yapılan saldırılarda bir düşüş kaydedildi.

David Ehl

© Deutsche Welle Türkçe