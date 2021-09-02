Cheney 6 Ocak Komisyonu Başkan Yardımcısı

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, 6 Ocak’taki Kongre baskınını soruşturmak için oluşturulan komisyonun başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Komisyon tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney, 6 Ocak'ta Kongre’yi hedef alan saldırıyı araştıran komisyonda başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Karar, eski Başkan Donald Trump ile yakın ilişki içinde olan Kongre üyelerinin, üç dönemdir Temsilciler Meclisi Üyesi ve eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızına yönelik eleştirileri arttıracak gibi görünüyor.

Komisyondaki iki Cumhuriyetçi üyeden biri olan Cheney, Trump'ın Başkan Joe Biden karşısında 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinin meşru olmadığı yönündeki asılsız iddialarını kınadıktan sonra Cumhuriyetçi Parti grubundaki liderlik rolünden alınmıştı.

Temsilciler Meclis’indeki Demokratlar, araştırma komisyonunu, Kongre'nin Demokrat Biden'ın seçim zaferini onaylamak için toplandığı sırada Trump destekçilerinin Kongre’ye yönelik saldırısını soruşturmak üzere, eski Başkan’ın Meclis'teki Cumhuriyetçi destekçilerinin itirazlarına rağmen kurdu.

Şu ana kadar saldırıyla bağlantılı yaklaşık 600 kişi tutuklandı.

Kongre işgali, 1812 Savaşı sırasındaki İngiliz işgalinden bu yana bir ABD hükümetinin tanık olduğu en büyük şiddet olayıydı. 6 Ocak günü bir kişi polis tarafından vurularak, diğerleri doğal nedenlerle olmak üzere dört kişi öldü. Bir sonraki günse, protestocular tarafından saldırıya uğrayan bir Kongre polis memuru hayatını kaybetti. Kongre’yi koruyan dört polis memuru daha sonra intihar etti. 100'den fazla polis memuru yaralandı.

Komisyon çoktan çalışmaya başladı. Temmuz ayındaki ilk oturumda, isyancılara karşı mücadele veren bir polis o gün yaşananları duygusal ifadelerle anlattı. Ağustos ayında, biri Trump’ın ortaklarından ve devlet kurumlarından, bir diğeri de sosyal medya firmalarından olmak üzere 6 Ocak olaylarıyla ilgili iki belge talebinde bulunuldu.

CNN Çarşamba günü, Cheney'nin komisyondaki yeni görevi duyurulmadan önce, Temsilciler Meclisi içindeki sert muhafazakar grubun Cheney'i ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger'ı komisyondaki görevlerinden alması için Cumhuriyetçi Partililer'in Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy'ye bir mektup göndermeyi planladığını bildirdi.

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