Cheney Oylaması Cumhuriyetçi Parti’yi Böler mi?

ABD Kongresi’nin üst düzey Cumhuriyetçiler’i, Liz Cheney'nin parti merkez karar kurulu liderliğinden ihracı için harekete geçmelerini, bir birlik eylemi olarak sunmaya çalışıyor. Ancak partideki bazı çevreler, oylamanın Cumhuriyetçi Parti’yi batırabilecek bölünmeleri daha da derinleştireceği görüşünde ABD Kongresi’nin üst düzey Cumhuriyetçiler’i, eski Başkan Donald Trump’la ilgili görüş ayrılıklarını derinleştirebileceği ve 2022 seçimlerinde partinin zafer olasılığını baltalayabileceği yönündeki uyarılara rağmen, Liz Cheney'nin parti merkez karar kurulu liderliğinden ihracı için harekete geçmelerini, bir birlik eylemi olarak sunmaya çalışıyor. Wyoming eyaletinden Kongre üyesi olan Liz Cheney’nin Çarşamba günü yapılması beklenen parti oylamasında yenilgiyle karşı karşıya olduğunun en güçlü işareti, Temsilciler Meclisi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin kendisini desteklemeyeceğini açıklaması oldu. McCarthy 212 üyeli Cumhuriyetçi Parti Merkez Karar Kurulu’nun başkanlığı için Cheney yerine Kongre üyesi Elise Stefanik'i destekleyeceğini bildirdi.

Cumhuriyetçiler, gelecek yıl yapılacak Kongre seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunlukları geri almayı umuyor. Kongre üyelerinin çoğu, başkanlığı sırasında hem Kongre’nin iki kanadını hem de Beyaz Saray'ı kaybetmesine rağmen Trump'ı ve eski başkanı coşkuyla destekleyen Cumhuriyetçi seçmenleri yatıştırmaya çalıştı. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ve önde gelen muhafazakar gruplardan Cumhuriyetçi Çalışma Komisyonu'nun başındaki temsilci Jim Banks, Cheney'nin Trump'ın 2020 seçimlerinin çalındığı yalanını sürekli eleştirmesinin, Demokrat Başkan Joe Biden'ın gündemine karşı partinin duruşunu bozduğunu savundu. McCarthy ve Banks, Liz Cheney’nin bu nedenle parti liderlerinden biri olarak topa tutulduğunu kaydetti. Cheney’nin yerine desteklenen 36 yaşındaki Stefanik’e daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki numarası Steve Scalise ve eski Başkan Donald Trump da desteklerini açıklamıştı. Stefanik özellikle 2019’daki azil süreci öncesi komisyon oturumlarında Trump’ı hararetle savunmasıyla, Cumhuriyetçi Parti içinde yükselmeye başlamıştı.

Cheney, Stefanik'ten daha muhafazakar bir oylama siciline sahip. Elise Stefanik ateşli bir destekçisine dönüşmeden önce Trump'ın vergi indirimlerine karşı çıkmıştı. Cheney, 6 Ocak'ta Kongre binasına yüzlerce Trump destekçisinin baskın yapması sonrası, isyana teşvik suçlamasıyla Başkan’ın azli yönünde oy kullanan 10 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi arasındaydı. Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney, Biden'a karşı seçim kaybeden Trump’ı yalanlarını sürdürdüğü için eleştirmeye devam etti ve Cumhuriyetçiler’i de bu yalanları reddederek, "doğruların partisi" olmaya çağırdı. Grubu, Cumhuriyetçi Parti Merkez Karar Kurulu’nun yaklaşık yüzde 70'ini temsil eden Jim Banks Fox News kanalına verdiği demeçte, "Radikal ve tehlikeli Biden gündemi ile mücadeleye odaklanmayan her liderin değiştirilmesi gerekiyor" dedi. McCarthy ve Banks, Cheney'nin parti yönetiminden olası ihracını, birlik yolunda atılmış bir adım olarak kullanırken, diğerleri Çarşamba günkü oylamanın Cumhuriyetçi Parti’yi batırabilecek bölünmeleri daha da derinleştireceği görüşünde.