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Chengdu'daki ABD Konsolosluğu Binası Resmen Kapandı

27.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çin'in Chengdu şehrindeki ABD Konsolosluk binası yerel saatle saat 10'da resmen kapandı. Binayı Çinli yetkililer devraldı

Chengdu'daki ABD Konsolosluğu Binası Resmen Kapandı

ABD’nin Houston’daki Çin Konsolosluğu’nu kapatma kararının ardından Çin’in de ABD’nin Chengdu şehrindeki ABD Konsolosluğu’nu kapatma işlemi resmen gerçekleşti. Chengdu’daki ABD Konsolosluk binası yerel saatle bu sabah saat 10’da resmen kapandı.

ABD Konsolosluk binası resmen Çin yönetimi tarafından devralındı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çinli yetkililerin sabah saat 10’da konsolosluk binasına girerek binayı teslim aldıkları belirtildi.

ABD’nin Houston’daki Çin konsolosluk binasının 72 saat içerisinde boşaltılmasını istemesinin ardından benzer şekilde Çin de ABD’ye Chengdu şehrindeki konsolosluk binasının boşaltılması için 72 saat süre tanımıştı.

konuya ilişkin olaral gönderdiği açıklamada “Çin Komünist Partisi’nin kararından üzüntü duyuyoruz. Çin’deki diğer temsilciliklerimiz aracılığıyla bu önemli bölgedeki insanlara ulaşmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Binanın Çinli yetkililer tarafından devralınmasının ardından polis konsolosluk binası önündeki barikatı da kaldırdı. Çok sayıda kişinin bina önünde hatıra amaçlı fotoğraf ve video çektikleri görüldü. Bir kişi de binanın önünde telefonunda Çin milli marşını çaldı.

Çin’deki ABD Büyükelçiliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Chengdu’daki ABD Konsolosluğu, 1985 yılından beri Sincan, Yunnan, Guizhou, Chongqing ve Tibet’teki insanlarla Amerikalılar arasındaki karşılıklı anlayışı gururla destekliyordu. Sizleri daima özleyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Konsolosluk binasında dalgalanan Amerika bayrağı da sabah saat 6:18’de indirildi. Bu görüntünün Çin’in devlet televizyonu tarafından da paylaşıldığı belirtiliyor. Bayrak direğinin üzerindeki kartal sembolününse bırakıldığı belirtiliyor.

Gece boyunca konsolosluk binasının boşaltılması çalışmasının sürdüğü ifade ediliyor.

Chengdu’daki konsolosluk binası 1985 yılında açılmış ve içeride 200 personel çalışıyordu.

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