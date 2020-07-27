Chengdu'daki ABD Konsolosluğu Binası Resmen Kapandı

ABD’nin Houston’daki Çin Konsolosluğu’nu kapatma kararının ardından Çin’in de ABD’nin Chengdu şehrindeki ABD Konsolosluğu’nu kapatma işlemi resmen gerçekleşti. Chengdu’daki ABD Konsolosluk binası yerel saatle bu sabah saat 10’da resmen kapandı.

ABD Konsolosluk binası resmen Çin yönetimi tarafından devralındı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çinli yetkililerin sabah saat 10’da konsolosluk binasına girerek binayı teslim aldıkları belirtildi.

ABD’nin Houston’daki Çin konsolosluk binasının 72 saat içerisinde boşaltılmasını istemesinin ardından benzer şekilde Çin de ABD’ye Chengdu şehrindeki konsolosluk binasının boşaltılması için 72 saat süre tanımıştı.

konuya ilişkin olaral gönderdiği açıklamada “Çin Komünist Partisi’nin kararından üzüntü duyuyoruz. Çin’deki diğer temsilciliklerimiz aracılığıyla bu önemli bölgedeki insanlara ulaşmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Binanın Çinli yetkililer tarafından devralınmasının ardından polis konsolosluk binası önündeki barikatı da kaldırdı. Çok sayıda kişinin bina önünde hatıra amaçlı fotoğraf ve video çektikleri görüldü. Bir kişi de binanın önünde telefonunda Çin milli marşını çaldı.