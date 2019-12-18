Cheops "dışarıdaki" gezegenleri gözetleyecek

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri araştırmak üzere başlattığı "Cheops" misyonunun ilk aşaması başarı ile tamamlandı. Bu araştırma için geliştirilen ve üzerinde Cheops adı verilen teleskobu taşıyan uydu, bir Rus Soyuz roketi ile Güney Amerika’daki Fransız Guayanası’nda bulunan Kourou Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uydunun dünyadan 710 kilometre uzaktaki yörüngesine yerleştiği bildiriliyor.

"Ötegezegen" adı verilen güneş sistemi dışındaki gezegenleri araştıracak olan Cheops’un öncelikli görevi, daha önce Kepler uydusunun yaptığı gibi, yeni yıldızlar ve gezegenler keşfetmek olmayacak. Cheops misyonu daha çok Kepler misyonunun devamı olarak düşünülüyor. Bilim insanları bu yeni misyonda, daha önce keşfedilen yıldızların ve gezegenlerin yapısı hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışacak.

Ötegezegenlerin yapısı

Özellikle ötegezegenlerin maddesel yoğunluğunu tespit etmek, herhangi bir gezegenin gazlardan mı, katı maddelerden mi meydana geldiğini ve üzerinde okyanuslar olup olmadığını bilmek, bilim dünyası açısından büyük önem taşıyor.