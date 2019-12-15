CHEOPS Gezegenlerin Gizemini Çözebilecek mi?

Bilim adamları evrenin sayısız yabancı gezegenle dolu olduğu konusunda hemfikir ancak araştırmalarımızın büyük kısmı kendi güneş sistemimiz içindeki gezegenlerle ilgili.

Ancak yeni ve güçlü bir teleskobun bu durumu değiştirmesi bekleniyor.

CHEOPS ya da Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenleri Tanımlama Uydusu Fransız Guyanası’ndan 17 Aralık’ta fırlatılacak.

Teleskop, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerden ya da başka yıldızların yörüngesindeki gezegenlerden bilgi toplamaya odaklanacak. Avrupa Uzay Dairesi ve İsviçre’nin ortak projesine Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere de katkı sağlıyor.

Cenevre’deki Versoix Gözlem Merkezi’ndeki bilim adamları projeyle çok önemli bilgilere ulaşılacağını düşünüyor.

Avrupa Uzay Dairesi şimdiye kadar Güneş sistemi dışında 4 bin kadar gezegen keşfedildiğini, CHEOPS’un hedefininse büyüklüğü Dünya ve Neptün arasındaki gezegenler olacağını belirtti.

Açıklamada teleskobun amacının yeni gezegenler keşfetmek değil, keşfedilen gezegenlerle ilgili daha fazla bilgi öğrenmek olduğu belirtildi.

2020 yılının Mart ve Nisan aylarında bilimsel veri toplamaya başlayacak teleskobun ilk keşiflerinin gelecek yazdan önce yayınlanması bekleniyor.

