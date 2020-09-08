Chery araba alınır mı alınmaz mı? Otomobil fiyatları iyice el yakar hale gelince alternatif markalar da kullanıcının dikkatini daha fazla çekmeye başladı. Chery marka araba alınır mı ya da Chery kullananlar memnun mu gibi sorular akıllara takılmaya başladı. Biz de uygun fiyata araba alma ya da araba ihtiyacınız makul şekilde çözme niyetinde olanlar için araştırdık: Chery alınır mı alınmaz mı / Chery fiyatları daha mı uygun / Chery araba alan memnun mu... CHERY ARABA ALINIR MI ALINMAZ MI? Chery araba alınır mı alınmaz mı ya da Chery marka araç alınır mı, Chery araba sorun çıkarır mı, Chery araba alan memnun mu sorularının yanı sıra güncel Chery marka araç fiyatlarına da bakalım. Ama önce Chery markasını yakından tanıyalım. CHERY MARKA ARABALAR HAKKINDA Çin’de 1997 yılında kurulan Chery Automobile Co. Ltd şirketi, bir devlet şirketi olarak üretime başladı. Kısa sürede Çin’in en büyük otomobil satıcısı haline geldi. Çin’deki en büyük otomobil satıcısı olan Chery, dünya genelinde de 2012 senesinden beri yıllık araç üretiminde ilk ona giriyor. Chery’nin ürettiği araba modelleri SUV, otomobil ve minivan şeklinde. Chery ticari araç da üretiyor ancak onları Karry markası adı altında pazara sunuyor. Bu arada Chery markası ile Land Rover ve Jaguar aynı çatı altındadır. Dünya genelinde Chery Tiggo ve Chery QQ modellerinin çok tutulduğunun da altını çizelim.

5 SORUDA CHERY OTOMOBİLLERİ TANIYALIM! Chery marka ikinci el araba almayı düşünenler için Chery otomobilleri hakkında her detayı analiz ettiğimiz güzel bir araştırma yaptık. Makalemizi okuyun ve siz karar verin; Chery otomobil alınır mı alınmaz mı? 1. CHERY HANGİ ÜLKENİN ve CHERY TÜRKİYE TEMSİLCİSİ KİM? Binek otomobil, minivan ve SUV pazarına araç üreten Chery Otomobil markasının üretim yeri Çin’deki Wuhu kentidir. Chery hangi ülkenin sorusunun yanıtı Çin’dir. Çin’de devlet eliyle kurulmuş bir otomobil üreticisidir. Chery markası, Türkiye’de Mermerler Otomotiv tarafından temsil ediliyor. 2. NEDEN CHERY ALAYIM? Chery araba markası gibi alternatif markalar, son günlerde daha fazla dikkat çeker oldu. İkinci el Chery fiyatları, diğer markaların benzer özelliklerdeki otomobillerine göre açık ara farkla uygun. 3. NEDEN CHERY ALMAMALIYIM? Bu soruya da madde madde yanıt verelim: Marka, Türkiye’den çekildiği için size destek olacak muhatap bulmanız zor olabilir.

Yetkili servis sorunu yaşayabilirsiniz.

Arabayı tekrar satmak istediğinizde alıcı bulmanız zor olabilir. 4. CHERY TÜRKİYE’DE NEDEN TUTULMADI? Chery ve Geely gibi Çin markaları maalesef ülkemizde çok tutulmadı. Çin otomobilleri ve Çin markası arabaları göz önüne alınca Chery ve Geely için en büyük endişe güvenlik konusunda yaşandı. Ancak ilerleyen dönemde marka, güvenlik konusunda kendini yeniledi ve bunu da oldukça başarılı bir şekilde alıcıya tanıttı. Otomobilde tüketici güveni kazanmak için o ülkede fabrika açma girişimi denendi. 2008 yılında Türkiye’ye yatırım haberleri, basına sıklıkla sunuldu. Fabrika kurulmadı ama bu konuda epeyce haber de yapıldı. Özetle, marka Türkiye’de tutulmadı. Chery Türkiye’de neden sevilmedi sorusuna detaylı olarak bakalım:

CHERY TÜRKİYE’DE NEDEN SEVİLMEDİ? Chery marka arabalar Türkiye’de neden tutulmadı? Aslında şık görünüyorlar ve oldukça uygun fiyatlarla ulaşılabilirler ama ülkemizde satışları çok düşük kaldı. Bunun nedeni ne olabilir? - ÇİNDEKİ FASON ÜRETİM İMAJI! Çin’de markasız olarak yapılan fason üretim, adeta ülkedeki her ürünün böyle olduğu algısını yarattı. Elbette böyle değil ama bu durum, “Çin malı ucuzdur” imajını güçlendiriyor. Bu da “Çin malı araba alınır mı” endişesini beraberinde getiriyor. - CHERY ALIRSAM SATAMAM ENDİŞESİ! Diğer yandan ülkemizdeki kullanıcı için otomobil sadece ulaşım aracı değil. Türk tüketici otomobili yatırım aracı olarak da görüyor. Dolayısıyla aldığı arabayı daha sonra değerinde satabilmeyi istiyor. Ancak Çin malı arabayı satabilir miyim endişesi var ve bu da tüketiciyi bu modellerden uzak tutuyor. - TÜRKİYE’DE CHERY FABRİKASI YOK! Bir markanın Türkiye’de satılması için burada fabrikasının olması şart değil ama etkili bir stratejidir. Ülkemizde bir markanın Türkiye’deki yatırımını önemseyen bir tüketici anlayışımız var. Hyundai, Fiat, Ford, Renault markaları bu nedenle çok satılıyor. Bu markaların fabrikalarının, üretim tesislerinin burada olması tüketiciye güven veriyor. Çin markalarının Türkiye pazarında tutulması için böyle bir hamle yapmaları işleri değiştirebilir.

- CHERY EURO NCAP SONUÇLARI Chery marka otomobillerin Euro NCAP testleri maalesef çok iyi çıkmadı. Özellikle ilk testlerde oldukça başarısız sonuçlar çıkınca tüketici nezdinde olumsuz algı arttı. - YETERLİ REKLAM VE TANITIM YAPILMADI! Tüketicinin hiç duymadığı bir markaya güvenmesi zordur. Güven kazanmak için marka bilinirliği yaratmak önemlidir. Chery markası bu konuda yeterince dominant davranmadı. CHERY TÜRKİYE’DE NE KADAR SATILDI? İkinci el Chery almayı düşünüyor ama bazı endişeleri de beraberinde yaşıyorsanız size adım adım satış adedi bilgisi sunalım: Chery Türkiye pazarına 2008 yılında girdi. 2017 yılında da çekildi. Peki, bu arada kaç adet Chery marka araç satıldı? 2008’de Chery 1744 adet satıldı

2009’da Chery 2544 adet satıldı

2010’da Chery 2650 adet satıldı.

2011’den sonra Chery marka otomobil satışları sürekli olarak düştü.

2017’de Chery Türkiye pazarından çekildi. 2020’de TÜRKİYE’de CHERY SATIŞI VAR MI? Chery markası, ülkemizden 2017 yılında çekildi. Bugün bir temsilcisi de bulunmuyor. Maalesef sadece ikinci elde Chery marka otomobil bulabilirsiniz. Resmi web sitesine de ulaşamadık. EN UYGUN CHERY ARABA FİYATI NE? Ülkemizdeki en fazla ikinci el araç ilanı verilen üç farklı sitesini inceledik. Bu üç siteden aldığımız verilere göre en uygun 2. el Chery araba fiyatı 34 bin TL. Chery 2. el fiyatları 85 bin TL’ye kadar uzanıyor. CHERY KİRALAMA VAR MI? Chery kiralayarak onu deneyimlemek ya da Chery test sürüşüne çıkmak isterseniz; malesef aradığınızı bulamazsınız. Çünkü rent a car firmalarında Chery marka kiralık araç seçeneği yok. Ayrıca Chery markası ülkemizden çekildiği için ve sıfır Chery otomobil satışı olmadığı için Chery test sürüşü imkanı da yok.