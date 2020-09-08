Chery araba alınır mı alınmaz mı? Otomobil fiyatları iyice el yakar hale gelince alternatif markalar da kullanıcının dikkatini daha fazla çekmeye başladı. Chery marka araba alınır mı ya da Chery kullananlar memnun mu gibi sorular akıllara takılmaya başladı. Biz de uygun fiyata araba alma ya da araba ihtiyacınız makul şekilde çözme niyetinde olanlar için araştırdık: Chery alınır mı alınmaz mı / Chery fiyatları daha mı uygun / Chery araba alan memnun mu...
Chery araba alınır mı alınmaz mı ya da Chery marka araç alınır mı, Chery araba sorun çıkarır mı, Chery araba alan memnun mu sorularının yanı sıra güncel Chery marka araç fiyatlarına da bakalım. Ama önce Chery markasını yakından tanıyalım.
Çin’de 1997 yılında kurulan Chery Automobile Co. Ltd şirketi, bir devlet şirketi olarak üretime başladı. Kısa sürede Çin’in en büyük otomobil satıcısı haline geldi. Çin’deki en büyük otomobil satıcısı olan Chery, dünya genelinde de 2012 senesinden beri yıllık araç üretiminde ilk ona giriyor. Chery’nin ürettiği araba modelleri SUV, otomobil ve minivan şeklinde. Chery ticari araç da üretiyor ancak onları Karry markası adı altında pazara sunuyor. Bu arada Chery markası ile Land Rover ve Jaguar aynı çatı altındadır. Dünya genelinde Chery Tiggo ve Chery QQ modellerinin çok tutulduğunun da altını çizelim.
Chery marka ikinci el araba almayı düşünenler için Chery otomobilleri hakkında her detayı analiz ettiğimiz güzel bir araştırma yaptık. Makalemizi okuyun ve siz karar verin; Chery otomobil alınır mı alınmaz mı?
Binek otomobil, minivan ve SUV pazarına araç üreten Chery Otomobil markasının üretim yeri Çin’deki Wuhu kentidir. Chery hangi ülkenin sorusunun yanıtı Çin’dir. Çin’de devlet eliyle kurulmuş bir otomobil üreticisidir.
Chery markası, Türkiye’de Mermerler Otomotiv tarafından temsil ediliyor.
Chery araba markası gibi alternatif markalar, son günlerde daha fazla dikkat çeker oldu. İkinci el Chery fiyatları, diğer markaların benzer özelliklerdeki otomobillerine göre açık ara farkla uygun.
Bu soruya da madde madde yanıt verelim:
Chery ve Geely gibi Çin markaları maalesef ülkemizde çok tutulmadı. Çin otomobilleri ve Çin markası arabaları göz önüne alınca Chery ve Geely için en büyük endişe güvenlik konusunda yaşandı. Ancak ilerleyen dönemde marka, güvenlik konusunda kendini yeniledi ve bunu da oldukça başarılı bir şekilde alıcıya tanıttı. Otomobilde tüketici güveni kazanmak için o ülkede fabrika açma girişimi denendi. 2008 yılında Türkiye’ye yatırım haberleri, basına sıklıkla sunuldu. Fabrika kurulmadı ama bu konuda epeyce haber de yapıldı. Özetle, marka Türkiye’de tutulmadı. Chery Türkiye’de neden sevilmedi sorusuna detaylı olarak bakalım:
Chery marka arabalar Türkiye’de neden tutulmadı? Aslında şık görünüyorlar ve oldukça uygun fiyatlarla ulaşılabilirler ama ülkemizde satışları çok düşük kaldı. Bunun nedeni ne olabilir?
Çin’de markasız olarak yapılan fason üretim, adeta ülkedeki her ürünün böyle olduğu algısını yarattı. Elbette böyle değil ama bu durum, “Çin malı ucuzdur” imajını güçlendiriyor. Bu da “Çin malı araba alınır mı” endişesini beraberinde getiriyor.
Diğer yandan ülkemizdeki kullanıcı için otomobil sadece ulaşım aracı değil. Türk tüketici otomobili yatırım aracı olarak da görüyor. Dolayısıyla aldığı arabayı daha sonra değerinde satabilmeyi istiyor. Ancak Çin malı arabayı satabilir miyim endişesi var ve bu da tüketiciyi bu modellerden uzak tutuyor.
Bir markanın Türkiye’de satılması için burada fabrikasının olması şart değil ama etkili bir stratejidir. Ülkemizde bir markanın Türkiye’deki yatırımını önemseyen bir tüketici anlayışımız var. Hyundai, Fiat, Ford, Renault markaları bu nedenle çok satılıyor. Bu markaların fabrikalarının, üretim tesislerinin burada olması tüketiciye güven veriyor. Çin markalarının Türkiye pazarında tutulması için böyle bir hamle yapmaları işleri değiştirebilir.
Chery marka otomobillerin Euro NCAP testleri maalesef çok iyi çıkmadı. Özellikle ilk testlerde oldukça başarısız sonuçlar çıkınca tüketici nezdinde olumsuz algı arttı.
Tüketicinin hiç duymadığı bir markaya güvenmesi zordur. Güven kazanmak için marka bilinirliği yaratmak önemlidir. Chery markası bu konuda yeterince dominant davranmadı.
İkinci el Chery almayı düşünüyor ama bazı endişeleri de beraberinde yaşıyorsanız size adım adım satış adedi bilgisi sunalım:
Chery Türkiye pazarına 2008 yılında girdi. 2017 yılında da çekildi. Peki, bu arada kaç adet Chery marka araç satıldı?
Chery markası, ülkemizden 2017 yılında çekildi. Bugün bir temsilcisi de bulunmuyor. Maalesef sadece ikinci elde Chery marka otomobil bulabilirsiniz. Resmi web sitesine de ulaşamadık.
Ülkemizdeki en fazla ikinci el araç ilanı verilen üç farklı sitesini inceledik. Bu üç siteden aldığımız verilere göre en uygun 2. el Chery araba fiyatı 34 bin TL. Chery 2. el fiyatları 85 bin TL’ye kadar uzanıyor.
Chery kiralayarak onu deneyimlemek ya da Chery test sürüşüne çıkmak isterseniz; malesef aradığınızı bulamazsınız. Çünkü rent a car firmalarında Chery marka kiralık araç seçeneği yok. Ayrıca Chery markası ülkemizden çekildiği için ve sıfır Chery otomobil satışı olmadığı için Chery test sürüşü imkanı da yok.
Özetle; Chery araba alınır mı alınmaz mı sorusuna şöyle bir yanıt verebiliriz:
Eğer arabalardan anlıyorsanız, gerektiğinde bir parçayı değiştirebilecek kendi başınıza onarım bakım yapabilecek seviyede oto servis bilgisine sahipseniz ve arabaya ayıracak çok fazla bütçeniz yoksa neden olmasın. Alırsınız 35 bin TL’ye Chery marka bir ikinci el otomobil; gerekirse onarımını bakımını kendiniz yaparsınız. Satmak istediğinizde de çok kolay alıcı bulamayacağınızı göze alarak tabi :) Bu arada modifiye meraklıları için de Chery 2. el araba seçenekleri cazip olabilir.
Diğer yandan bu işlerden hiç anlamıyorsanız, Chery marka otomobil almak, sizi çok üzebilir. Çünkü serviste, parça değişiminde, garanti konusunda ve hatta elinizden çıkarmak istediğinizde hiç bir şey kolay olmayabilir :(
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