HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Chery duyurdu! Otomobillerde N95 hava filtresi dönemi

Chery duyurdu! Otomobillerde N95 hava filtresi dönemi

17.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli otomotiv şirketi Chery, yeni otomobil modellerinde N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladığını açıkladı. Otomobillerde virüsün etkisinin en aza indirilmesi hedeflenirken, geliştirilen filtrenin Kovid-19'u da engellediği aktarılıyor.

Chery duyurdu! Otomobillerde N95 hava filtresi dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hayatımızı önemli ölçüde etkiledi. Çalışma hayatımız Kovid-19'un etkisiyle değişime uğrarken, aynı zamanda seyahat alışkanlıklarımız da değişti. SUV araçlar üreten Chery ise yapılan açıklamaya göre, otomobillerinde N95 sınıfı hava filtresi dönemini başlattı.

"YALNIZCA KOVID-19'U DEĞİL ZARARLI MATERYALLERİ DE ENGELLİYOR"

Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni modellerinde virüsün etkisinin en aza indirilmesi amacıyla N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladı. Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Geliştirdiğimiz çözümle zararlı materyallerin otomobilin iç mekanına ulaşmasına engel olmaya amaçladık. Geliştirilen havalandırma teknolojisi sürücü ve yolcuların Covid-19’un etkilerini otomobilde yüzde 95 oranında yok ediyor. Özellikle tam kapasite ve uzun yolculuklardaki virüs önlemine doğrudan katkı sağlayan filtreler, temiz bir hava akışını yol boyunca sürdürüyor. Geliştirilen filtre yalnızca Covid-19 değil dış ortamdan gelen toz, polen, karbondioksit gibi zararlı materyalleri de engelliyor. Kirli hava ve zararlı materyallerin uzun süre solunması ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu filtreler otomobillerin sağlıklı bir akciğer gibi çalışmasını sağlıyor” denildi.

563c123c7255bff5fb49a025649303c0

Yeni Land Rover Range Rover SV tanıtıldı: 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu varYeni Land Rover Range Rover SV tanıtıldı: 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu var

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“N95 sınıfı havalandırma teknolojisi kullanılan araçlarda 0.3 mikrondan daha büyük parçacıkların araç içerisine girişi engelleniyor. Negatif İyon Jeneratörü kullanılan teknoloji aktif oksijen üretiminin yanı sıra, kalp ve akciğer fonskiyonlarının ve bağışıklık seviyesinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Geliştirilen teknoloji ayrıca hava kalitesini denetleyen sistemiyle dışarıdan gelen gazları sürekli denetliyor. Araç sürücüsünün kontrolüyle uzaktan verilen komut ile hava akışı araca binmeden başlıyor. Uzaktan Temizleme Sistemi, otomobile binmeden önce veya araçtan çıkıp kilitlendikten sonra, otomatik olarak devreye girerek havayı temizleyip sterilize ediyor. Bu sayede havada asılı bulunan toz ve kokuyu gideriliyor ve temiz bir hava kalitesi sağlıyor. Sürücü ve yolculara yüzde 95 oranında koruma sağlayan bu teknoloji, tüm yeni Chery modellerinde yer alacak.”

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
KKTC'nin yerli otomobili Londra'daKKTC'nin yerli otomobili Londra'da
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.