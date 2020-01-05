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  4. Cheryl: Sperm donörü arıyorum

Cheryl: Sperm donörü arıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Liam Payne'den bir çocuğu olan İngiliz şarkıcı Cheryl, yeniden çocuk sahibi olmak için, "Sperm donörü arıyorum" dedi.

Cheryl: Sperm donörü arıyorum

Ünlü şarkıcı Cheryl, bir dönem 'One Direction' grubunun eski üyesi Liam Payne ile inişli çıkışlı ilişkisiyle çok konuşulmuştu. Her fırsatta birden fazla çocuk istediğini dile getiren 36 yaşındaki şarkıcı, Times dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İkinci kez annelik duygusunu tatmak isteyen Cheryl, "Sperm donörü arıyorum" diyerek yeniden çocuk sahibi olmak için harekete geçti.

Ünlü şarkıcı, "Eğer zaman benim yanımda olsa ve hala 20’li yaşlarımda olsaydım başka seçenekleri düşünürdüm ya da doğru kişi için beklerdim ama böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

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Cheryl, uygun donörü ülke dışında aradığını ifade ederek, "Newcastle’dan birinin çıkıp 'Hey o benim çocuğum' dediğini düşünebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

İngiliz şarkıcının Liam Payne'den iki yaşında bir oğlu var.

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Cheryl İngiliz Şarkıcı Cheryl

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