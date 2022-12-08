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Chia tohumu nasıl tüketilir, yoğurtla nasıl yenir? Chia tohumu günlük ne kadar kullanılır, aç karna mı tok karna mı yenir?

08.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chia tohumu günümüzde salatadan tatlıya birçok yiyecekte kullanılmaya başlamıştır. Çok eskilerden günümüze ulaşan chia tohumu magnezyum ve iyot bakımından zengindir. Aynı zamanda D, A ve E vitaminleri açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Chia tohumu özellikle tokluk hissi vermesi açısından özellikle spor yapan bireyler için çok fazla tercih edilmiştir. Peki, chia tohumu nasıl tüketilir, günde ne kadar tüketilmeli?

Chia tohumu nasıl tüketilir, yoğurtla nasıl yenir? Chia tohumu günlük ne kadar kullanılır, aç karna mı tok karna mı yenir?

Chia tohumu, ana vatanı Güney Amerika olarak bilinen bir tohumdur. İnsan sağlığına çok faydalıdır. Bu yüzden diyet be sağlıklı beslenme programlarına sıkça eklenir. Chia tohumu, yüksek enerji kaynağı olduğu için çok farklı yöntemlerle tüketilebilir. Sağlıksal faydası ve enerji kaynağı olmasının yanında lifli yapısı içerdiği etken maddelerin faydalarından yararlanmak için chia tohumu çeşitli yöntemlerle tüketilir. Chia verdiği tokluk hissiyle hem tok tutar hem de vitamin ve mineral açısından gün içerisindeki ihtiyacı karşılar. Chia tohumunun bir tadının olmamasından dolayı bu tohum başka besinlerle aromalandırılır. Bu şekilde tüketimi daha verimli bir sonuç verecektir.

Chia tohumu nasıl tüketilir?

Chia tohumunun herhangi bir tadı yoktur. Bu sebepten ötürü bu tohumu başka besinler ile aromalandırmak tüketim açısından daha iyi olacaktır. Kendi sevdiğiniz besinlerle ve damak zevkinize uygun olarak ister tatlı ister tuzlu olarak birleştirebilirsiniz. Chia tohumu kahvaltıda, ara öğünlerde, akşam, salatalarda ve tatlılarda tüketilebilir. Su ya da süt içinde bekleterek kısa sürede pratik ve kolay tariflerde de tüketilebilir. Ayrıca chia tohumu su ile de tüketilebilir. Bunun için ılık bir su bardağının içerisine tatlı kaşığı chia tohumu ekleyin. Sonra 3-4 dakika bekledikten sonra bekleterek ve tohumları süzerek suyu içebilirsiniz.

  • Chia tohumu pişirerek ya da ısıtarak tüketilebilir.
  • Bir bardak sıcak süte chia tohumu eklenerek süt içilebilir. Sütün içerisine bal, kakao tarçın gibi besinlerle tatlandırılabilir.
  • Çay ya da kahvenin içerisinde bir tatlı kaşığı chia ekleyebilirsiniz.
  • Chiayı un hâline getirerek hamur işlerinde un olarak kullanabilirsiniz.
  • Sıvı gıdalara ekleyip jel olarak tüketebilirsiniz.
  • Chialı puding yapabilirsiniz.

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Chia tohumu yoğurtla nasıl tüketilmeli?

Chianın en çok tüketim yolu ya sütle ya da yoğurtla olur. Chia yoğurtla da tüketilebilir. Chialı yoğurt yapmak için 3 yemek kaşığı chia yeterli olacaktır. Bir kase yoğurda 2 tatlı kaşığı chia tohumu ekleyin. Yoğurdun içerisine dilerseniz çilek ve muz gibi meyveler ekleyebilirsiniz. Meyve ekleyecekseniz bu meyveleri ezerek eklemek daha iyi olacaktır. Chialı yoğurda meyve yerine bal da ekleyebilirsiniz ya da hem meyve hem de bal ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri yoğurda ekledikten sonra iyice karıştırın, üstünü kapattıktan sonra buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Daha sonrasında tüketebilirsiniz.

Chia tohumu günlük ne kadar kullanılır?

Chia tohumu çok faydalı bir besindir. Chia tohumunun içerisinde D, E ve C vitaminleri bulunur. Bunların yanı sıra potasyum ve magnezyumun bulunması chianın çok daha faydalı bir besin olduğunun göstergelerindendir. Chia tohumunun günde 1 veya 2 yemek kaşığı tüketilmesi vücuttaki ihtiyaçların karşılanmasına yeterli olacaktır. 1 ya da 2 kaşık fazlasında tüketim yapılmaması önemlidir. Aksi takdirde ortaya farklı ve olumsuz sorunlar çıkabilir. Kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu tohumu kullanmasında sakınca olabileceğinden dolayı mutlaka kullanım öncesi doktorlara danışmaları önerilir.

Chia tohumu aç mı tok mu kullanılır?

Chia tohumu özellikle ara öğünlerde aç hissedildiğinde tüketilebilir. Chia tohumu içerdiği besin değerleri sayesinde tokluk hissi veren bir besin kaynağıdır. Bu sebeple de aç karnına tüketilmesi çok daha yararlı olacaktır. Tüketim sonrasında tokluk hissi alacağınız için tok olarak tüketmenin bir anlamı yoktur.

Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Chia tohumunun insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Chia tohumunun faydaları:

  • Omega 3 oranından zengindir.
  • Metabolizmayı düzenler.
  • Tokluk hissini uyandırır.
  • Uykusuzluk problemine iyi gelir.
  • Saç, cilt ve tırnaklar için faydalıdır.
  • Kolesterolün dengelenmesini sağlar.
  • Kabızlık sorunu yaşayan kişilere yardımcı olur.
  • Gün içerisindeki vücudun ihtiyaç duyduğu kalsiyum, fosfor miktarını karşılar.
  • Diş eti sağlığını destekler.
  • Çölyak hastalarına uygundur.
  • Beyin gelişimini sağlar.
  • Oluşacak hastalıkları önlemede koruyucu özelliği vardır.
  • Kansızlığa iyi gelir.
  • Depresyonu önler.
  • Kemiklere iyi gelir.

Chia tohumu zayıflatır mı?

Chia tohumu yüksek bir lif oranına sahipti ve bu sebeple tokluk hissi yaratır. Bunun yanı sıra içerdiği yüksek proteinle de son dönemlerde diyetlerin baş kahramanı olmuştur. Direkt olarak chia tohumunun tüketimi ile alakalı zayıflattığı bilgisi yoktur. Diyet yapan veya sağlıklı bir yaşam süren bireyler için chia tokluk hissi vererek fazla yemek tüketimini engeller. Bu da zamanla kilo kaybını sağlar. Gün içerisinde tüketeceğiniz yemek miktarının daha az olmasında büyük katkı sağlar. Chia tohumu direkt olarak zayıflatmaz ancak zayıflatmaya yardımcı bir gıda olarak tüketilebilir.

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