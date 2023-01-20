Chia tohumunu kimler kullanamaz? Chia tohumunun yan etkileri nelerdir?

Zengin içerikli chia tohumu faydalarının yanı sıra yan etkilerinden dolayı da çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Chia tohumu bazı kişilerde ishal, kabızlık, gaz ve şişme gibi problemlere sebep oluyor. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da yol açıyor. Bu nedenle chia tohumunu alerjisi olan kişilerin kullanmaması önerilir. Kolay sindirilebilen chia tohumunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Chia tohumunu kimler kullanamaz?

Alerjik bünyeye sahip kişilerin chia tohumunu kullanması uzmanlar tarafından önerilmez. Chia tohumuna alerjisi olan kişilerde solunumla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Solunumun durması gibi birçok ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Chia tohumu genleşerek boğazdan geçer, bundan dolayı yutkunma problemi olan kişilerin kullanması önerilmez. Emziren ve hamile anneler içinde içerisindeki yüksek liften dolayı da tavsiye edilmiyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarına da önermiyor.

Chia tohumunun yan etkileri nelerdir?

Chia tohumu alerjik reaksiyonlara sebep olduğunda dil şişmesi, bulantı, deri döküntüsü ve kusma gibi durumlara yol açabilir. Chia tohumunun yan etkilerine maruz kalmamak için doktor gözetiminde kullanılması daha doğru olacaktır. Chia tohumunun yan etkileri şöyle sıralanabilir:

Kilo alma

Kan şekeri azalışı/artışı

Sindirim problemleri

Boğulma riski

Düşük tansiyon

Kanama

Alerjik reaksiyon

Chia tohumu sindirime yardımcı olmasına rağmen tüketiminde aşırıya kaçıldığı takdirde gaz, ishal ve kabızlık gibi problemlere yol açabiliyor. Chia tohumunun 100 gramında ortalama 31 gram yağ vardır. Bundan dolayı chia tohumunu çok tüketen kişilerde kilo sorunu da ortaya çıkabiliyor. Omega 3 açısından zengin olan chia tohumu kanı incelterek kanamaların durmasını zorlaştırabilir. Fazla tüketildiği takdirde solunum yolunu tıkama gibi problemlere de yol açabiliyor. Bu durumda boğaz iltihabına yol açabilir.

Chia tohumunun zararları nelerdir?

Chia tohumu faydalı besin olmasına rağmen dikkatli şekilde tüketilmediği takdirde birtakım problemlere yol açabiliyor. Chia tohumunun zararları şunlardır:

Prostatta problem yaşayan insanların bağırsaklarının yırtılmasına sebep olabiliyor.

Ülser rahatsızlığı olan kişiler çok dikkatli tüketmelidir. Aksi takdirde midede problem yaşayabilirler.

Chia tohumu mevcut ağırlığından 10 kat daha çok su çeker. Bu durumda kişinin yutma güçlüğü problemi yaşamasına sebep olur.

Günlük kullanım miktarında aşırıya kaçılırsa gaz, karın ağrısı, şişkinlik ve ishal gibi şikayetler kişide görülmeye başlar.

Chia tohumu nasıl tüketilir?

Genel olarak chia tohumu çiğ şekilde tüketilebilir. Ayrıca meyve, yulaf ezmesi, smoothie, yoğurt ve salata gibi besinlerle karıştırılarak da tüketilir. Çiğ hâlde farklı farklı yemeklerin içine de koyulabiliyor. Chia tohumunun tadı olmadığı için genellikle başka ürünlerle birlikte kullanılarak tüketilir. Sos ve çorbalara koyarak da ortaya farklı bir tadın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sos ve çorbaların içerisine 2 yemek kaşığı kadar chia tohumu ilave edip lezzetlendirilebilir.

Chia tohumunun diğer bir tüketim şekliyse ısıtma ve pişirme şeklindedir. Bir su bardağı içerisindeki sıcak süte 1 kaşık chia ekleyebilirsiniz. Karışımın tatlandırılması için içerisine kurutulmuş meyve, kakao tozu, tarçın ya da balda eklenebilir. Yetişkin bireyler chia tohumunu kahve ve çaylara katarak da tüketebilir. Bir su bardağına tek tatlı kaşığı chia tohumu ekleyebilirsiniz. Chia tohumu unlu gıdaların içerisine de katılabilir. Unlu gıdaların içerisine direkt eklenebileceği gibi un hâline getirilerek de un alternatifi olarak kullanılabilir.

Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Chia tohumu, çok sayıda besinsel içeriği bünyesinde barındırıyor. Chia tohumu omega 6 ve omega 3 yağ asitleri içeriyor. Son dönemde kilo vermek isteyenler tarafından popüler hâle gelmiştir. Chia tohumunun faydaları şöyle sıralanabilir:

Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kalp sağlığına katkısı çoktur, kolesterol seviyelerini azaltır.

Depresyon semptomlarını en aza indirir.

Kolorektal kanserinden korur.

Kan şekerini dengeler.

İçerisindeki antioksidan sayesinde vücuttan iltihaplar atılmasında yardımcı olur.

Kalsiyum açısından zengin olduğu için kemik erimesinin önüne geçer.

Protein ve lif bol miktarda olduğu için kişinin uzun süre kendini tok hissetmesini sağlar.

Chia tohumu bağırsakları çalıştırır mı?

Chia tohumu lif bakımından mükemmel bir besindir. Chia tohumunun 2 yemek kaşığı yaklaşık olarak 11 gram lif alımını ifade eder. Yüksek lif içerdiğinden dolayı sindirimi düzenleyip kabızlık problemini de ortadan kaldırır. Sindirim açısından önemli besin olan chia, insanlarda tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Günlük tüketim miktarına uyulduğu takdirde bağırsak hareketlerini düzenleyici etkiler gösterir. Ancak çok fazla tüketilir ve fazla lif alımına sebep olunursa kabızlık gibi problemler yaşanabilir.



