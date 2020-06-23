Chia Tohumu Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Nasıl Kullanılır?

Adını özellikle son zamanlarda sıklıkla duymaya başlasak da esasen yaklaşık 5000 yıldır insanlar tarafından tüketilen bir besin olan Chia tohumu, bilhassa besleyici yönüyle dikkat çekiyor. Ana yurdu Latin Amerika olan Chia tohumu, bir adaçayı türü olarak biliniyor. Özellikle Aztekler için çok kutsal bir bitki sayılan Chia, içerdiği lif, protein ve Omega 3 ile tarihsel süreç içinde her dönem cazip bir enerji kaynağı olarak görüldü. Zaten Mayaların kendi dilinde chia kelimesinin "güç" manasına gelmesi de bunun en basit göstergesi. Uzun süre enerji vermesi adına o dönem askerler tarafından yoğun şekilde tüketilen Chia tohumu, zaman zaman çeşitli hastalıklara karşı da kullanılmış. Chia tohumu bugün ise daha çok zayıflatıcı yönüyle ön plana çıkıyor. Siyah veya kahverengi renkleri olan bu mucize tohumun yarattığı tokluk hissinin zayıflama sürecine önemli bir katkı sunduğu düşünülüyor. Yine de bu konuda netleşmiş, kesinleşmiş bir bilimsel çalışma bulunmuyor. Bitkisel ürünler satan aktarların en popüler ürünlerinden olan Chia tohumuna tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir ilgi söz konusu. Chia tohumu yalnızca zayıflamak için tercih edilmiyor, bahçelerde bile rahatlıkla yetişebilen bu minik tohumların, onlarca rahatsızlığa şifa olduğuna inanılıyor.

Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir? Omega-3 açısından çok zengin olan Chia tohumu, bu konuda keten tohumu ve somonun bile önünde yer alır. Bu yönünden ötürü, beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan söz edilebilir.

Her 100 gramlık Chia tohumunda yaklaşık olarak 20 gram Omega-3 bulunur. Yine aynı şekilde 100 gramlık Chia tohumu, günlük protein ihtiyacımızın %40’lık kısmını tek başına göğüsler. 50 gram Chia tohumu ise günlük ihtiyacımız olan fosforun hemen hemen yarısını karşılar.

Yüksek lifli içeriği sayesinde sindirim sistemine de faydası bulunan Chia tohumunun, kemik ve diş sağlığı için bol miktarda tüketilmesi önerilir.

Antioksidan içeren yapısı sayesinde erken yaşlanmanın önüne geçer. Chia tohumunun faydaları hakkında daha detaylı bilgi için TIKLA! Chia Zayıflatır mı? Hiç kuşkusuz, chia tohumuyla alakalı cevabı en çok merak edilen sorulardan biri durumunda. Chia tohumu kullananların bir çoğu "Chia tohumu yağ yakar mı?" şeklinde uzun uzun araştırmalar yapıyor. Chia tohumu, karbonhidratların daha yavaş parçalanmasını sağlar. Öte yandan kan şekerini belli bir düzeyde tutar. Sıvıları etkili bir şekilde emme becerisinden ötürü, doygunluk hissi yaratır. Öte yandan içerdiği lif oranı da kiloyu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Lif oranının yüksek olması “Chia tohumu kabızlığa iyi gelir mi?” sorusuna da olumlu bir yanıt verilmesindeki başlıca etkendir. Chia Tohumunun Zararları Nelerdir? Chia tohumunun faydaları kadar bazı zararlarından da söz edilebilir. Bunları Chia tohumu yan etkileri şeklinde sıralamak daha doğru olacaktır. Hamilelik döneminde tüketilmesi önerilmez.

Aşırı tüketildiğinde bağırsaklarda şişkinlik yaratır.

Kimi insanlarda alerjik sonuçlar doğurabilir. (boğaz bölgesinde şişme ya da deri dökülmeleri vs.)

Alfa - linolenik asit içeriğinden ötürü prostat hastalarının kullanması pek önerilmez.

Fazla tüketildiğinde vücutta bağımlılık yaratabilir. Chia Tohumu Nasıl Kullanılır? Son yılların popüler bitkisi olan Chia tohumunun faydaları kadar nasıl kullanıldığı da merak konusu. Özellikle “Chia tohumu yoğurtla yenir mi?” ya da “Chia tohumu yoğurtta ne kadar süre beklemeli?” gibi sorular, Chia tohumu kullanımıyla ilgili merak edilen konuların başlıcaları. Esasen Chia tohumunu birçok yemekle birlikte tüketmek mümkün. Genellikle yulaf ezmesi içine karıştırmak suretiyle tüketilebilir. Bu konuda geniş bir alternatiften söz edebiliriz. Örneğin pudinglerin veya salataların dahi içine serpiştirilmesi mümkün. Lezzet olarak yemeklerle uyumlu olan Chia tohumu, ılık sütle beraber de tüketilebilir. İnternette bu konuda çok sayıda tarif veya diyet içeriği mevcut. Doğal olarak yoğurt gibi hafif bir gıdayla da Chia tohumunu tüketmekte bir sakınca yoktur. Chia tohumuyla beraber yoğurt kürü yapanlar, minimum 2 saat bu kürü buzdolabında bekletmek zorunda.

Chia Tohumu Ne Kadar Tüketilmeli? Chia tohumunu günlük tüketerek kalsiyum veya vitamin ihtiyaçlarımızın bir bölümünü karşılayabiliriz. Chia tohumunun bağımlılık yapmak gibi bir riski olduğu için dozunu makul düzeyde ayarlamak gerekiyor. Bu bakımdan günde bir kullanım, aşılmaması gereken doz olarak görülür. Bu yüzden de hamilelerin kullanması, yukarıda da değindiğimiz üzere sakıncalıdır. Ölçü olarak, günde 1 yemek kaşığı Chia tohumunun ideal düzey olduğunu belirtebiliriz. Bu ölçünün aşılması genellikle yan etkilerin çok daha yoğun bir şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Gram olarak vermemiz gerekirse 48 gramın üzerinde bir tüketim, alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Chia Tohumu Diyet Tarifleri Metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olan Chia tohumunun hangi gıdalarla birlikte, hangi düzeyde ve sıklıkta tüketilmesi gerektiğine yukarıda değindik. Chia tohumunun başrolde olduğu pek çok diyet tarifinden söz etmek mümkün. Zayıflamaya yardımcı olan aşağıdaki tarifler aynı zamanda tatları itibarıyla da oldukça ilgi çekicidir. Chia Tohumlu Çilekli Yoğurt Malzemeler: