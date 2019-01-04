Chiara Ferragni’nin hayatı belgesel oluyor

Eylül 2018'de şarkıcı Fedez ile evlenen Ferragni'nin belgeseli, düğün günü çekilmeye başlandı...

Chiara Ferragni

Ünlü blogger Chiara Ferragni’nin hayatı belgesele konu olacak.

Belgesel, blogger’ın Eylül 2018’de gerçekleşen düğününde çekilmeye başlandı.

Bir çok kişi şu an Chiara’nın bu genç yaşta neden belgeseli çekildiğini merak ediyor.

Chiara Ferragni, son dönemin en ünlü blogger’ı olmakla birlikte The Blonde Salad’ın da kurucusu, girişimci ve kitleleri peşinden sürüklüyor.

Üstelik blogger’lık kavramı Ferragni ile hayatımıza girdi desek yalan olmaz.

Moda dünyasındaki blogger ve influencer’lık kariyerinin 10. yılını kutlayan Ferragni, işte bu nedenden dolayı hayatını ölümsüzleştirmek istiyor.