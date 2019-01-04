MAGAZİN

Chiara Ferragni’nin hayatı belgesel oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

Ünlü blogger Chiara Ferragni belgesele konu oluyor.

Eylül 2018'de şarkıcı Fedez ile evlenen Ferragni'nin belgeseli, düğün günü çekilmeye başlandı...

Chiara Ferragni

Ünlü blogger Chiara Ferragni’nin hayatı belgesele konu olacak.
Belgesel, blogger’ın Eylül 2018’de gerçekleşen düğününde çekilmeye başlandı.
Bir çok kişi şu an Chiara’nın bu genç yaşta neden belgeseli çekildiğini merak ediyor.
Chiara Ferragni, son dönemin en ünlü blogger’ı olmakla birlikte The Blonde Salad’ın da kurucusu, girişimci ve kitleleri peşinden sürüklüyor.
Üstelik blogger’lık kavramı Ferragni ile hayatımıza girdi desek yalan olmaz.
Moda dünyasındaki blogger ve influencer’lık kariyerinin 10. yılını kutlayan Ferragni, işte bu nedenden dolayı hayatını ölümsüzleştirmek istiyor.
İtalyan yönetmen Elisa Amoruso’nın yöneteceği ve Memo Film Srl’nin yapımcılığını üstlendiği belgeselde, Donatella Versace, Diane von Furstenberg, Jeremy Scott ve Maria Grazia Chiuri gibi yüksek modanın önemli tasarımcıları da Chiara Ferragni’nin bu yolculuğunda yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
Chiara Ferragni Fedez

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