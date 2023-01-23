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  4. Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

23.01.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan sosyal medya fenomeni ve model Chiara Ferragni, 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından iç çamaşırlı yatak pozlarını paylaştı. 'Birkaç tane daha' diyen Chiara Ferragni, cesur pozlarına banyoda da devam etti.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

35 yaşındaki dünyaca ünlü girişimci ve manken Chiara Ferragni, iç çamaşırlı yatak odası paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

Güzel fenomenin ateşli paylaşımına 1 milyona yakın beğeni geldi.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

'Her zaman siyah iç çamaşırı modundayım' diyen Ferragni, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

Paylaşımına 'Birkaç tane daha' notunu düşen İtalyan güzel, yetmeyince banyoda da poz verdi.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

2018 yılında ünlü rapçi Fedez ile dünyaevine giren Chiara Ferragni'nin Vittoria ve Leone adında iki çocuğu var.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

Duru güzelliği ve kariyeriyle adından söz ettiren Chiara Ferragni, sık sık cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...

Chiara Ferragni yataktan iç çamaşırlarını pozlarını paylaştı! Yetmeyince banyoda...


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