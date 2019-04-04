İlk eşcinsel siyah kadın belediye başkanı

Lightfoot tarihi zaferini kendisi de Afrika kökenli Amerikalı kadın olan Toni Preckwinkle’a karşı kazandı.

Lightfoot zaferinin ardından “Şimdi yarış bittiğine göre ikimiz de aşık olduğumuz bu kent için birlikte çalışacağız. Bu gece tarih yazmakla kalmadınız, değişim için bir ivme yarattınız” diye konuştu.

Lightfoot’un kolayca rakibini geride bırakması ülkenin üçüncü büyük kentinde belediyede açık bir değişim isteği ve eski tarz siyasete yönelik tarihi bir direniş olarak değerlendirildi.

Eski bir federal savcı olan Lightfoot, Cook Bölgesi Meclis Başkanı ve eski belediye meclis üyesi Toni Precwinkle’ı geride bıraktı.

Lightfoot zaferinin ardından Chicago için “Yeniden doğan kent” ifadesini kullandı.

Lightfoot seçim kampanyası sırasında kent yönetiminin içinde bulunduğu yolsuzluk döngüsünü kırma, şiddeti azaltma, az gelirli ve çalışan sınıfa yardım etme sözü vermişti.

Ancak Lightfoot’u Chicago’nun karşı karşıya olduğu mali problemler gibi birçok zorluk bekliyor.

Son yıllarda şiddet olayları nedeniyle manşetlerden düşmeyen Chicago 2016’da 762 cinayetle son 20 yılın en yüksek cinayet oranına ulaşmıştı. Ancak bu tarihten itibaren bu oranda düşüş görüldü. Cinayet sayısı 2017’de 650, 2018’deyse 550 oldu.

