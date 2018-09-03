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Chicago polisinden göstericilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

O'Hare Uluslararası Havalimanı yollarından Kennedy otobanını trafiğe kapatmak isteyen çok sayıda şiddet karşıtı gösterici gözaltına alındı

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicago kentinde, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın ana arterlerinden Kennedy otobanını trafiğe kapatmaya çalışan şiddet karşıtı göstericiler gözaltına alındı.

Kentin güney ve batı kesimlerinde yıllardır artarak devam eden şiddet olaylarını ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel’i hedef alan protestoların üçüncüsü ABD’nin en büyük havaalanlarından O’Hare Havalimanı ana arterlerinden Kennedy otobanının Park Ridge mevkisinde gerçekleşti.

Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafından organize edilen yaklaşık 100 gösterici, otobanı trafiğe kapatarak tepkilerini göstermek istedi. Gösterinin otoban girişindeki küçük bir arazide gerçekleştirilmesine izin verildiğini belirten polis, ısrarla otobana çıkmak isteyen aralarında Livingston’un da bulunduğu 12 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericilerin polise direnmemesi nedeniyle gözaltılar sırasında arbede yaşanmadı.

Gözaltıların ardından grubun geri kalanı taşıdıkları, "Şiddete hayır", "Rahm siyahilerin canını yakıyor", "Siyahların hayatı da değerlidir", "Sevgili Rahm! Güney ve batı bölgeleri için bir şeyler yap ya da istifa et" yazılı pankartlarla bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

"Siyahların hayatı da değerlidir", "Rahm Emanuel gitmeli" ve "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atılan yürüyüş sırasında polisin yoğun önlemleri dikkati çekti.

Bazı göstericilerin polise destek vermek amacıyla bölgeye gelerek pankart ve bayrak açtıkları gözlendi.

Kentte temmuz ve ağustosda da benzer gösteriler düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago eylem gösteri protesto

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