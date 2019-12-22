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Chicago’da 13 Yaralı

22.12.2019 20:02 | Son Güncelleme

Amerika’nın en büyük üçüncü kenti Chicago’da bir evde düzenlenen partide ateş açıldı. Olayda 13 kişi yaralandı. Polis, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti

Chicago’da 13 Yaralı

Amerika’nın en büyük üçüncü kenti Chicago’da bir evde düzenlenen partide ateş açıldı.

Olayda 13 kişi yaralandı. Polis, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yetkililer olayın partide bir anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

Yaralıların yaşlarının 16-48 arasında olduğu kaydedilirken, farklı ve çeşitli kurşun yaraları olduğu belirtildi.

Olayla ilgili iki kişi sorgulanıyor. Sorgulananlardan biri silahla yakalnırken, diğerinin yaralı olduğu kaydedildi.

Amerika'da silah çeşitlerinin kullanımına kısıtlama getirilmesi bir süredir tartışılan bir konu.

Ancak konuyla ilgili henüz ilerleme sağlanmış değil.

Bazı gruplar saldırı niteliğindeki silahların satışının yasaklanmasını ya da sıkı kontroller getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu konuda Demokratlar'la Cumhuriyetçiler arasında bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

Başkan Donald Trump da bu yöndeki kısıtlmalara sıcak bakmıyor.

Konunun yılın ilk auyında azil süreciyle ilgilenmesi beklenen Senato'nun gündemine gelip gelmeyeceği belli değil.

Daha önce Temsilciler Meclisi silahların kullanımına kısıtlama getiren bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Ancak bu tasarının yürürlüğe girmesi için Senato'da onaylanması ve Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Seçime bir yılda az bir süre kala böyle bir gelişmenin yaşanması uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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