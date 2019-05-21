Konser sonrasında seyircilerin yoğun alkışlarıyla ikinci kez sahneye gelen Onay, Başkonsolos Acar’ın da eşliğiyle İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Mozart’ın ünlü "Türk Marşı" ile başlayan etkinlikte, Felix Menelssohn-Bartholdy, Frederic Chopin ve Franz Lizt gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra, tanınmış Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un ünlü çalışmalarına da yer verildi.

CHICAGO (AA) - Dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD ve Kanada'yı kapsayan "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" konser serisinin son resitalini Chicago'da verdi.

Müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiren etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Onay, "Milli Mücadele'nin 100. yılına denk gelen, 19 Mayıs 1919 İlk Adımın 100. Yılı konserleri Minneapolis, Toronto, Washington ve Chicago’da muazzam bir dinleyici kitlesinin huzurlarında gerçekleşti. Müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiğimiz ve ülkemizden kilometrelerce uzakta Ata’mızı andığımız bu unutulmaz turnenin mimarlarına, emeği olan çok değerli diplomatlarımıza minnettarım" dedi.

Onay, sözlerini, "Büyük heyecan ve gururla ülkemi temsil etme fırsatını bana verdikleri için coşkulu dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum." şeklinde tamamladı.

Etkinliğin görmüş olduğu ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkonsolos Acar da "Mübarek ramazan ayında kurtuluşa, çağdaş, modern, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne giden o mübarek mücadelenin en kutlu ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılını Chicago’da vatandaşlarımız ve dostlarımızla kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Buradan büyük Atatürk'e, kahramanlarımıza ve tarihimize saygı ve minnet, şehitlerimizin aziz ruhlarına rahmet gönderiyoruz." diye konuştu.

Acar açıklamasını ünlü sanatçı Onay'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

ABD’nin Minneapolis kentinde 12 Mayıs'ta başlayan "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" konser serisi, Kanada'nın Toronto'da şehrinin ardından Washington ile devam etmişti. Resitaller serisi, 19 Mayıs günü Chicago Roosevelt Üniversitesinde Ganz Hall Salonu'ndaki konserle sona erdi.

