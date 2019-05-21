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Chicago'da "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 00:57 | Son Güncelleme

Piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay: - "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı konser serisi, Türkiye'yi gururla temsil ettiğim 80 ülkeyi kapsayan 2 bini aşkın konserler arasında en anlamlılarıydı"

CHICAGO (AA) - Dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD ve Kanada'yı kapsayan "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" konser serisinin son resitalini Chicago'da verdi.

Chicago Roosevelt Üniversitesinin tarihi Ganz Hall Salonu'nda gerçekleştiriyen resitale Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk-Amerikan toplumunun yoğun ilgi gösterdiği resital nedeniyle ünlü konser salonu doldu.

Mozart’ın ünlü "Türk Marşı" ile başlayan etkinlikte, Felix Menelssohn-Bartholdy, Frederic Chopin ve Franz Lizt gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra, tanınmış Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un ünlü çalışmalarına da yer verildi.

Konser sonrasında seyircilerin yoğun alkışlarıyla ikinci kez sahneye gelen Onay, Başkonsolos Acar’ın da eşliğiyle İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Konserin ardından açıklamada bulunan sanatçı Onay, "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı konser serisi, Türkiye’yi gururla temsil ettiğim 80 ülkeyi kapsayan 2 bini aşkın konserler arasında en anlamlılarıydı." şeklinde konuştu.

Müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiren etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Onay, "Milli Mücadele'nin 100. yılına denk gelen, 19 Mayıs 1919 İlk Adımın 100. Yılı konserleri Minneapolis, Toronto, Washington ve Chicago’da muazzam bir dinleyici kitlesinin huzurlarında gerçekleşti. Müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiğimiz ve ülkemizden kilometrelerce uzakta Ata’mızı andığımız bu unutulmaz turnenin mimarlarına, emeği olan çok değerli diplomatlarımıza minnettarım" dedi.

Onay, sözlerini, "Büyük heyecan ve gururla ülkemi temsil etme fırsatını bana verdikleri için coşkulu dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum." şeklinde tamamladı.

Etkinliğin görmüş olduğu ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkonsolos Acar da "Mübarek ramazan ayında kurtuluşa, çağdaş, modern, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne giden o mübarek mücadelenin en kutlu ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılını Chicago’da vatandaşlarımız ve dostlarımızla kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Buradan büyük Atatürk'e, kahramanlarımıza ve tarihimize saygı ve minnet, şehitlerimizin aziz ruhlarına rahmet gönderiyoruz." diye konuştu.

Acar açıklamasını ünlü sanatçı Onay'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

ABD’nin Minneapolis kentinde 12 Mayıs'ta başlayan "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" konser serisi, Kanada'nın Toronto'da şehrinin ardından Washington ile devam etmişti. Resitaller serisi, 19 Mayıs günü Chicago Roosevelt Üniversitesinde Ganz Hall Salonu'ndaki konserle sona erdi.

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Chicago Gülsin Onay

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