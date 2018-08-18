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Chicago'da akrobasi timlerinden nefes kesen prova

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 04:09 | Son Güncelleme

60. Chicago Hava ve Su Fuarı'na katılacak olan ve aralarında F-35 uçağının da yer aldığı timlerin provası 5 saatten fazla sürdü

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Hava ve Su Fuarı'nda gösteri yapacak akrobasi timlerinin yaptığı gerçek zamanlı prova ilgi gördü.

Michigan Gölü üzerinde gerçekleşen prova 5 saatten fazla sürdü.

Binlerce kişinin Kuzey Caddesi Plajı'nda izlediği provaya Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35, Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri katıldı.

Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı prova beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago hava akrobasisi

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