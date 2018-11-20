Chicago'da bir Hastanede Silahlı Saldırı:3 Ölü

Chicago’da bir hastanede silahlı saldırı yaşandı. Olayda silahlı saldırganla birlikte bir polis memuru ve iki hastane çalışanı hayatını kaybetti. Yetkililer hastanede yaşanan bir tartışma silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Polis şefi saldırganın intihar edip etmediğinin bilinmediğini söyledi. Saldırı, Chicago şehrinin güneyinden Mercy Hastanesi’nde yaşandı.

Belediye Başkanı Rahm Emanuel, “Chicago tüm gün boyunca işlerini severek yapan bir doktorunu bir ecza görevlisini ve polisini kaybetti. Bunlar şehrimizin ruhunun gözyaşları bu şeytanın yüzü ve sonucu” ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Silahlı bir çatışmayla son bulan olay hastanenin otoparkındaki bir tartışmayla başladı. Polisin açıklamasına göre silahlı bir kişi otoparkta bir kadınla tartışıyordu.

Kadının arkadaşlarından biri onlara müdahale etmeye çalıştığında saldırgan tshirtünü sıyırdı ve silahını gösterdi.

Kadının arkadaşının bunun üzerine hastane binasına kaçıp yardım isterken saldırgan silahını ateşledi. Bu sırada saldırgan, tartışmakta olduğu hastane görevlisi olan ve daha önceden tanıştıkları ve kişisel bir tartışma yaşadıkları söylenen kadını öldürdü.