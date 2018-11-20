Chicago'da bir Hastanede Silahlı Saldırı:3 Ölü

Chicago’da bir hastanede silahlı saldırı yaşandı. Olayda silahlı saldırganla birlikte bir polis memuru ve iki hastane çalışanı hayatını kaybetti. Yetkililer hastanede yaşanan bir tartışma silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyledi.
Polis şefi saldırganın intihar edip etmediğinin bilinmediğini söyledi. Saldırı, Chicago şehrinin güneyinden Mercy Hastanesi’nde yaşandı.
Belediye Başkanı Rahm Emanuel, “Chicago tüm gün boyunca işlerini severek yapan bir doktorunu bir ecza görevlisini ve polisini kaybetti. Bunlar şehrimizin ruhunun gözyaşları bu şeytanın yüzü ve sonucu” ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Silahlı bir çatışmayla son bulan olay hastanenin otoparkındaki bir tartışmayla başladı. Polisin açıklamasına göre silahlı bir kişi otoparkta bir kadınla tartışıyordu.
Kadının arkadaşlarından biri onlara müdahale etmeye çalıştığında saldırgan tshirtünü sıyırdı ve silahını gösterdi.
Kadının arkadaşının bunun üzerine hastane binasına kaçıp yardım isterken saldırgan silahını ateşledi. Bu sırada saldırgan, tartışmakta olduğu hastane görevlisi olan ve daha önceden tanıştıkları ve kişisel bir tartışma yaşadıkları söylenen kadını öldürdü.
James Gray adlı bir görgü tanığı saldırganın kadın yere düştükten sonra da üç el ateş ettiğini anlattı.
Polisin olay yerine gelmesiyle önce polis aracına ateş eden saldırgan daha sonra da hastane binasının içerisine kaçtı ve polis de onu takip etti. Bu esnada çıkan silahlı çatışmada asansörden çıkan bir hastane çalışanı da vurularak hayatını kaybetti.
Polis şefi, “Saldırganın ne tür bir planla saldırı gerçekleştirdiğini bilmiyoruz” derken asansörden çıkan kişinin olayla kesinlikle ilgisi olmadığını, çatışmada arada kaldığı için hayatını kaybettiğini söyledi.
Ölen polis memurunun da Şubat 2017’den bu yana polis memuru olan Samuel Jimenez olduğu açıklandı.
Olayda hayatını kaybeden diğer kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin yetkililer henüz bir açıklama yapmadılar.
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