Chicago'da Yüz Yüze Eğitim Tartışması

Günlük vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD’de Chicago şehrinde öğretmenler derslere girmek istemeyince yüz yüze eğitim iptal edildi. Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Chicago Öğretmenler Birliği’nin uzaktan eğitim kararının doğru olmadığını yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini savundu.

Chicago şehrinde rekor düzeyde vaka artışı görülmesi ve evde yapılan COVID-19 testlerinden yeterince bulunamaması nedeniyle öğretmenler, okulların güvenli olmadığı gerekçesiyle derslere girmek istemedi.

Öğretmenler Birliği’nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin yüzde 70’inden fazlasının salgın açısından yüz yüze eğitimi sağlıklı bulmadığını belirtmesi üzerine derslere girilmemesi kararı alındığı belirtildi. Ancak tartışma sürerken okulların yarın ya da bu haftanın devamında yüz yüze eğitime açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Belediye Başkanı Lightfoot’sa karara itirazını dile getirdi ve son dakikada kimsenin bu şekilde bir karar alamayacağını belirtti. Ancak öğretmenlerin kararı doğrultusunda Chicago’daki devlet okullarında bugün yüz yüze eğitim başlamıyor. Lightfoot, çocukların evde kalmasının çalışan aileleri de zora sokacağını ifade etti.

ABD’de yüksek vaka sayıları nedeniyle aralarında Cleveland, Milwaukee ve Atlanta’nın da bulunduğu bazı şehirlerde yüz yüze eğitim başlamadı. Ülkede 100’e yakın üniversite de salgın nedeniyle yeni yılda belirli sürelerde uzaktan eğitim yapma kararı aldı.

