HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Chicago'da Yüz Yüze Eğitim Tartışması

Chicago'da Yüz Yüze Eğitim Tartışması

05.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD’de Chicago şehrinde öğretmenler derslere girmek istemeyince yüz yüze eğitim iptal edildi. Ancak belediye başkanı ve Öğretmenler Birliği arasında yüz yüze eğitim tartışması sürüyor

Günlük vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD’de Chicago şehrinde öğretmenler derslere girmek istemeyince yüz yüze eğitim iptal edildi. Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Chicago Öğretmenler Birliği’nin uzaktan eğitim kararının doğru olmadığını yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini savundu.

Chicago şehrinde rekor düzeyde vaka artışı görülmesi ve evde yapılan COVID-19 testlerinden yeterince bulunamaması nedeniyle öğretmenler, okulların güvenli olmadığı gerekçesiyle derslere girmek istemedi.

Öğretmenler Birliği’nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin yüzde 70’inden fazlasının salgın açısından yüz yüze eğitimi sağlıklı bulmadığını belirtmesi üzerine derslere girilmemesi kararı alındığı belirtildi. Ancak tartışma sürerken okulların yarın ya da bu haftanın devamında yüz yüze eğitime açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Belediye Başkanı Lightfoot’sa karara itirazını dile getirdi ve son dakikada kimsenin bu şekilde bir karar alamayacağını belirtti. Ancak öğretmenlerin kararı doğrultusunda Chicago’daki devlet okullarında bugün yüz yüze eğitim başlamıyor. Lightfoot, çocukların evde kalmasının çalışan aileleri de zora sokacağını ifade etti.

ABD’de yüksek vaka sayıları nedeniyle aralarında Cleveland, Milwaukee ve Atlanta’nın da bulunduğu bazı şehirlerde yüz yüze eğitim başlamadı. Ülkede 100’e yakın üniversite de salgın nedeniyle yeni yılda belirli sürelerde uzaktan eğitim yapma kararı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Protestolar çığ gibi büyüdü! Kazakistan'da hükümet istifa ettiProtestolar çığ gibi büyüdü! Kazakistan'da hükümet istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.