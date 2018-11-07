Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir'den başladı

İZMİR (AA) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), cazın 60 yıllık efsane ismi Chick Corea'yı ağırladı.

Başarılarla dolu kariyerinde çok önemli beste ve albümlere imza atan Corea'nın "Solo Piano" konseri, İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Hindistan’daki konserinden sonra İzmir’de AASSM'de hayranlarıyla bir araya gelen Corea, İtalya ile Avrupa turnesine devam edecek.

Kariyerindeki başarılarını 22 Grammy ve sayısız Downbeat Ödülü ile taçlandıran Corea, aynı zamanda eşsiz bir klasik müzik yorumcusu olarak da biliniyor.