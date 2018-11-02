HABER

Chick Korea, Avrupa turnesine İzmir'den başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Chick Korea, Avrupa turnesine İzmir'den başlıyor

İZMİR (AA) - Cazın efsane ismi Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASM) konseri ile başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapan AASSM, cazın 60 yıllık efsane ismi Chick Corea’yı ağırlayacak.

Hindistan’daki konserinden sonra İzmir’e gelerek AASSM’de hayranlarıyla buluşacak olan Corea, ardından İtalya'ya geçerek Avrupa turnesine devam edecek.

Başarılarla dolu kariyerinde birbirinden önemli beste ve albümlere imza atan Chick Corea'nın "Solo Piano" konseri 7 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Büyük Salon’da gerçekleşecek.

Kariyerindeki başarılarını 22 Grammy ve sayısız Downbeat Ödülü ile taçlandıran Chick Korea, aynı zamanda eşsiz bir klasik müzik yorumcusu olarak da biliniyor.

AASM'de kasım ayında, Avrupa ve Osmanlı barok dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok Grubu ve "Piyanonun Usain Bolt’u" olarak tanınan Peter Bence bir konser verecek, Cenk Erdoğan, gitar şovuyla sahne alacak.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
Taksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandıTaksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Halı saha maçında sakatlanınca hayatının aşkını bulduHalı saha maçında sakatlanınca hayatının aşkını buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AASM Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Caz Chick Korea

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.