Chick Korea, Avrupa turnesine İzmir'den başlıyor

İZMİR (AA) - Cazın efsane ismi Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASM) konseri ile başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapan AASSM, cazın 60 yıllık efsane ismi Chick Corea’yı ağırlayacak.

Hindistan’daki konserinden sonra İzmir’e gelerek AASSM’de hayranlarıyla buluşacak olan Corea, ardından İtalya'ya geçerek Avrupa turnesine devam edecek.

Başarılarla dolu kariyerinde birbirinden önemli beste ve albümlere imza atan Chick Corea'nın "Solo Piano" konseri 7 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Büyük Salon’da gerçekleşecek.

Kariyerindeki başarılarını 22 Grammy ve sayısız Downbeat Ödülü ile taçlandıran Chick Korea, aynı zamanda eşsiz bir klasik müzik yorumcusu olarak da biliniyor.

AASM'de kasım ayında, Avrupa ve Osmanlı barok dönem müziklerini yorumlayan İzmir Barok Grubu ve "Piyanonun Usain Bolt’u" olarak tanınan Peter Bence bir konser verecek, Cenk Erdoğan, gitar şovuyla sahne alacak.

