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Chinchilla kedilerinin özellikleri nedir? Bakımı ve beslenmesin nasıl olmalıdır?

31.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Chinchilla kedilerinin özellikleri nedir? Bakımı ve beslenmesin nasıl olmalıdır?

Bir çok kedi ırkı olmasına karşın; Chinchilla kedileri, uzun tüyleri ve güzellikleriyle ilgi odağı olan cinsler arasındadır. Yumuşak huylu, nazik ve sakin bir karaktere sahip olmaları ise onların ev ortamında en çok tercih edilmesinin başında gelir.

Chinchilla kedileri; tüylerinin yumuşaklığı ve rengi ile çok fazla ilgi görmektedir. Özellikleri, bakım ve yavru sahiplenmeden önce neler yapılmalı sizler için araştırdık. Bu türle ilgili merak ettiğiniz bir çok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar!

Chinchilla Kedisi Nedir?

Chinchilla kedisi insanlar tarafından geliştirilmiştir. 1882 yılında Chinnie isimli bir kedi ile başlayan bu macera günümüze kadar gelmiştir. İran kedisi ve Ankara kedisinin çiftleşmesinden meydana gelmiş olan melez bir kedidir. Şu an bir ırk olarak kabul edilmeyen Chinchilla kedilerinin bir ırk olabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde Chinchilla kedisi olarak tanınsa da, Avrupa ve Amerika’da Gölgeli İran kedisi olarak veya Gümüş İran kedisi olarak bilinir. Bir ingiliz kedisi olan Sterling ırkının atası olduğu için sık sık İngiliz Stering kedisi ile karıştırılabilir. Eşsiz görüntüsü ile Chinchilla kedisi ilk ödülünü 1888 senesinde İngiltere’de bir kedi gösterisinde almıştır.

Chinchilla Kedisinin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Chinchilla kedileri parıltılı bir beyazlığa sahiplerdir. Bu muhteşem güzellikteki sık tüyleri onların başlıca özelliklerindendir. Mavi-yeşil veya zümrüt yeşili diyebileceğimiz gözleri çok büyüktür ve sürmeli gibidir. Bu yüzden sürmeli gözlü kedi olarak da bilinir. Burunları siyahtır ve İran kedilerine göre büyüktür. Çok fazla büyümeyen bu minik kedilerin ağırlıkları erkeklerde 3.5 kilo ile 6.9 kilo arasında değişiklik gösterirken dişilerde 3.2 ile 4.5 kilo arasındadır. Miyavlamaları kulağınıza müzikal bir hava esintisi verir. Duruşları her zaman gösterişli ve asildir.

Chinchilla Kedisinin Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

Her kedi ırkına göre belli özelliklere sahiptir Ayrıca ırklar arasında benzer özellikler de bulunabilir. Chinchilla kedileri ile İran cinsi karakteristik olarak bir çok ortak özelliğe sahiptir. Yumuşak huylu olan bu kediler çok sakin ve naziktir. Yalnız kalmaktan hoşlanmayan Chinchilla kedileri insanlara tam bir dostlardır. İnsanların yanında durmaktan hoşlanırlar ve kediler hakkında bilinenin aksine sadıktırlar. Yanlarındaki insana hemen bağlanabilme gibi özellikleri vardır. Tam bir ev kedisi olan bu kediler tek başına kalmaktan çok sıkılır. İlgi görmeye bayılırlar. Sahiplerinin kucağında dakikalarca taranmak hoşlarına gider. İlgiyi sevdikleri kadar kalabalığı hiç sevmezler. Gayet sakin olan bu kediler gürültüden hiç hoşlanmaz. Fakat sakinliklerinin yanında oyun oynamayı çok seven ve meraklı birer kedi yatar. Avcılık yapmaya da bayılırlar. Çok zeki bir ırk olan bu kediler özellikle de zeka oyunları oynamayı sever. Zeki olduğu kadar duygusal da olan bu kedilerin bir hassas noktası vardır. Tahmin ettiğiniz gibi hassas noktaları tabii ki çocuklarıdır. Yavrularına şefkatle bakar ve onlara daima ilgi gösterirler.

Chinchilla Kedisinin İnsanlarla İlişkisi Nasıldır?

Yapısı ve karakteri itibariyle yalnız kalmaktan hoşlanmayan Chinchilla kedilerinin doğal olarak insanlarla özellikle de çocuklarla ilişkisi müthiştir. İnsanlara çok çabuk bir zaman diliminde bağlanabilirler. Oyuncu olmaları, enerjileri, aynı zamanda sakin yapıları ve uyumlulukları sayesinde insanlarla çok iyi arkadaş olurlar. Saldırganlık durumları da yoktur. Bu davranış onlarda çok az görülür. Dolayısıyla chinchilla kedisi sahiplenmek isteyen kişiler gönül rahatlığıyla bu minik dostları sahiplenebilir.

Chinchilla Kedisinin Diğer Hayvanlarla İlişkisi Nasıldır?

Chinchilla kedileri uyumlulukları sayesinde kendi ırkından başka kedilerle de anlaşabilir. Ayrıca köpek dostlarıyla da çok iyi ilişkiler kurarlar. Bu durum da başka cins bir kedi veya köpek besleyen kişileri sevindiren bir durumdur. Çünkü Chinchilla kedileri bu özellikleri sayesinde başka hayvanlarla aynı ortamda çok rahat yaşayabilir.

Chinchilla Kedisinin Yaşam Ömrü Ne Kadardır?

Chinchilla kedileri sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyüdüğü zaman ortalama ömür süreleri 12- 16 yıl arasındadır. Her canlı gibi onların da kaliteli bir yaşama ihtiyacı vardır. Bu standarta sahip olduklarında güzel ve uzun bir ömre sahip olabilirler.

Chinchilla Kedisi Sağlığı

Melez olmasından kaynaklı olarak genel anlamda sağlıklı bir yapıya sahip olduğu bilinse de birtakım sağlık sorunlarına yatkınlığı vardır. Özellikle İran kedisi gibi bu kedilerin de böbrek hastalığına yakalanma riski fazladır. Bu cinste yüksek risk taşıyan hastalıklardan biri de kardiyomiyopati isimli kalp hastalığıdır. Ayrıca göz kanallarında tıkanma oluşabilir ve tüy topakları meydana gelebilir.

Chinchilla Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Chinchilla kedileri uzun tüyleri açısından haftalık hatta 3-4 günde bir 15- 20 dakika boyunca taranmaya ihtiyaç duyar. Bu sayede tüyleri daha sağlıklı ve güzel kalır. Tarama işlemi tüylerin düzgün bir biçimde uzaması yönünden ve tüylerin düğümlenmemesi açısından etkilidir. Tarama aksatıldığı veya zaman aralıkları uzatıldığı zaman Chinchilla kedilerinde tüy yutma ve kusma gibi hadiseler gözlenebilir. Ayrıca sizin sağlığınız açısından da bu tüyler tehdit oluşturabilir.
Chinchilla kedilerinin böbrek hastalığına yatkın olmaları beslenme düzenlerinin takip edilmesi için önemli bir etkendir. Kedinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için düzenli bir beslenme listesine sahip olması gerekir ve beslenme takibinin de aksatılmaması lazımdır.

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