Chloe Ferry bikinisinin üstünü çıkarıp güneşlendi!

Bikinisinin üstünü çıkaran ünlü isim sadece stringi ile kalınca sivrisineklerin hedefi oldu.

Chloe Ferry

24 yaşındaki Chloe Ferry, ormana bakan teraslı havuzun yanında göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.

En son yaptırdığı Brezilya kalçası ile gündeme gelen genç Tv yıldızı, kalçasını sergilemek için elinden geleni ardına koymadı.

Tayland'da tatil yapan ünlü ismi vücudunu açıkta bırakınca sivsineklerin ısırıklarına maruz kaldı.

Erkek arkadaşı Sam Gowland ile yeni yıl tatiline çıkan Chloe Ferry, ekonomi sınıfında seyahat etmesi dikkat çekti.

Chloe Ferry, giydiği transparan kıyafetlerle sık sık İngiliz medyasında haber oluyor.

Chloe Ferry kimdir? Ünlü oyuncu Chloe Ferry 31 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere şehrinde doğmuştur.

24 yaşında olan Chloe Ferry Başak burcudur. Chloe Ferry oyuncu ve sunucu olarak tanınmaktadır.

Chloe Ferry 1.70 cm boyunda ve 62 kilodur. Gözleri kahverengi renktir.